El sábado empieza el Plan Detectar en la ciudad

Está en la provincia del Chubut, el secretario de Salud de Nación, Arnaldo Medina que prometió una visita para la ciudad de Puerto Madryn el día viernes , además se implementará el Plan Detectar en la ciudad.

En comunicación con una radio local el funcionario informó que hoy viaja a la ciudad de CaletaOlivia para retornar a Comodoro Rivadavia «La primera impresión es que es una situación que no es distinta a otras provincias del país. Es el traslado del epicentro de AMBA al resto del país. Más allá de las distintas acciones de carácter preventivo que se llevan adelante, este plan federal que lanzó Alberto Fernández y Ginés Gonzalez García en Rosario; a veces hay que restringir un poco la circulación. En este caso 20 días para bajar la curva que viene tan acelerada». Medina agregó «Las decisiones de la provincia y el municipio las respaldamos. No tendría sentido este fuerzo si no se intensifican las acciones territoriales. El plan detectar comienza el viernes en un barrio en Comodoro Rivadavia, la modalidad de funcionamiento será » con personas que recorren el barrio y se les pregunta a los vecinos si tienen síntomas compatibles con la enfermedad. Luego se determina si es necesario realizar un hisopado. Se explican medidas preventivas. Nuevos test rápidos dan resultados en 15′ a 30′, agilizar». Será llevado adelante por voluntarias y voluntarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco . «El viernes a la tarde vamos a Puerto Madryn y el sábado vamos a comenzar con el Plan Detectar en Madryn. Nosotros vamos a acompañar donde ellos nos digan.

Quedan en la provincia 5 personas que son agentes territoriales que van a apoyar en capacitación». Las ciudades en donde se va a llevar adelante el plan en Chubut son ComodoroRivadavia y PuertoMadryn . Asimismo el representante de Nación advirtió que el centro estará puesto en las personas con síntomas leves y las asintomáticas. Medina reconoció estar » muy cerca del colapso sanitario y no es que no haya camas críticas. El problema es que no hay capacidad que aguante ante esta enfermedad. Y se ha descontrolado un poco, satura sistemas de salud y hay que tomar medidas. Restringir más la circulación por 14 días más»