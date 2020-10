El Plan Nacional Detectar se retomará mañana en la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Mañana martes continuarán en Trelew los testeos correspondientes al Plan Detectar, operativo implementado por el Gobierno nacional para atender a personas con síntomas de Covid-19.

Hasta el viernes el centro de testeo funcionó en la Escuela Nº 216. Se suspendió para el fin de semana por cuestiones organizativas del Ministerio de Salud.

Desde el Hospital Zonal se recordó que no se emiten certificados de ningún tipo hasta que no se confirma el resultado positivo a cargo del equipo epidemiológico, el único responsable de emitirlos. También se advirtió que no se realizan testeos masivos a empleados de empresas.

Se remarcó que el test antígeno mejora su sensibilidad en los primeros días de contagios y, aunque diera negativo, se hará una nueva evaluación sobre el paciente para resolver si será necesario o no hacer el examen PCR.

Las autoridades sanitarias solicitaron que al lugar de testeo se acerquen personas que estén actualmente con síntomas compatibles con Covid-19 de reciente evolución (menos de una semana), para incrementar la sensibilidad del test antígeno.

Además un equipo del operativo Detectar visita casa por casa buscando casos sintomáticos y de ahí se los deriva al centro de testeo. El diagnóstico es a través de un test rápido que permite tener el resultado en 15 minutos, no realizándose hisopados dado que no sirve para estudiar personas sin síntomas que sólo quieren conocer si tienen Covid.

Los estudios PCR se realizan en la carpa sanitaria instalada sobre la calle 28 de Julio y demora entre 48-72 horas.