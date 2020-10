El pasquín del millonario sindicalista Héctor González hace ahora de «bitácora» del «Tero» Gómez

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Allí salió a publicitar en las últimas horas el juicio al que va a ir con el dueño de este portal de noticias para dirimir si Cholila Online tiene razón o no cuando dice que es amigo de Omar “El Cura” Segundo, uno de los narcos más importantes de Chubut, que actualmente está condenado a 9 años de cárcel.

Es indudable que “El Tero” Gómez aprovecha que Jornada tiene intereses en contra de este diario digital, porque les molestó la cobertura que hizo informando acabadamente sobre el “bosque de marihuana” que encontraron en la mansión de la familia de uno de sus propietarios, el sindicalista Héctor Rubén González.

Bien, cabe recordar, que uno de los hijos de González y la exmujer terminaron procesados en la Justicia Federal e irán a juicio acusados de ser narcotraficantes.

Como les es imposible rebatir esa verdad y pusieron en evidencia que son solo un pasquín tendencioso y mentiroso, dado que no le dedicaron al tema ni una sola línea en la creencia de que si ellos no lo publicaban la ciudadanía nunca se iba a enterar; desde un tiempo a esta parte se han dedicado a montarse en cualquier operación cuya finalidad sea acallar y destruir a Cholila Online y a su dueño, pero no lo lograran.

No es coincidencia entonces que elijan ese diario para salir a castigar a este portal de noticias “El Tero” Gómez Ocampo, Paulino Gómez, el devaluado director de Seguridad de la policía provincial, que trataba de chimangos a los ciudadanos que mandaba a detener arbitrariamente por WhatsApp; y todo cuanto rufián de poca monta anda dando vueltas por esa Jefatura de Policía, a la que vergonzosamente en medios nacionales se la vincula también con el narcotráfico.

No es que a Darío Fernandez lo llevan a juicio por haber calumniado al “Tero” Gómez; eso es falaz. Darío Fernandez quiere ir a juicio y no aceptó ningún arreglo con “El Tero” Gómez porque está seguro que en la Justicia logrará probar que dice la verdad, al relacionarlo con el narco Omar “El Cura” Segundo y al señalarlo como uno de los personajes que aparece en una foto junto a Segundo después de uno de los asados con él y su gente, a los que “El Tero” Gómez acostumbraba a concurrir.

Así las cosas vale clarificar, con la verdad, que este jueves se realizó una audiencia en Rawson con el novedoso sistema de videoconferencia tras la que el juez Fabio Monti dio vía libre para que el caso sea debatido en un juicio oral que se podría realizar dentro de un par de semanas, quizás, antes que culmine el mes de noviembre.

Después de esa audiencia el dueño de este portal de noticias denunciará una serie de ilegalidades en las que habría incurrido El Tero Gómez –a sabiendas de lo que estaba haciendo—y su abogado patrocinante.

También habrá para el señor ministro de Seguridad de la provincia que pretende llegar a una audiencia similar, que se llevaría a cabo el próximo 5 de noviembre, también en Rawson; echando mano de los recursos y la estructura del Estado. No señor: no se equivoque, porque si así lo hace estaría incurriendo en un delito y como corresponde será denunciado penalmente.