El municipio multará a los gremios por el riesgo ambiental y sanitario de quemar gomas

La titular de Medio Ambiente de la ciudad capital, alertó sobre los graves riesgos que trae el humo emanado de la quema de neumáticos. “Generan gases altamente tóxicos que se acumulan en el cuerpo y pueden crear problemas respiratorios graves”, advirtió la funcionaria, y remarcó: “Ya notificamos a todos los gremios que participaron y habrá severas multas. Que quede claro que no estamos en contra de la protesta sino de la forma”.

En diálogo con Cadena Tiempo, la titular de Medio Ambiente de Rawson, Ana Manriquez, se mostró preocupada por los riesgos derivados de la última manifestación que perpetraron los gremios en Casa de Gobierno.

“Como funcionaria municipal tengo al responsabilidad de aplicar y hacer cumplir las ordenanzas y la legislaciones establecidas. Cuando veo quemar gomas veo que estos compañeros atentan contra su propia salud, por el nivel de toxicidad, alrededor de la Casa de Gobierno hay un vecino que tiene un nene con problemas broncopulmonares”, remarcó la funcionaria municipal.

Y detalló: “Realmente no se podía respirar en las oficinas. La contaminación es grave y es un delito contra la sanidad pública. Hay ordenanzas y un Código Ambiental que prohíbe este tipo de acciones y se deben aplicar de manera contundente”.

No obstante, la titular de Ambiente remarcó que “no estamos contra la protesta, sabemos que es justa porque la situación económica es muy delicada, pero hay un límite. Asimismo, los funcionarios debemos dar respuestas. El diálogo tiene que ser el protagonista fundamental”.

Graves consecuencias para Rawson

Al tratarse la ciudad capital del eje central de las protestas, Manriquez advirtió que “si sigue todo de esta manera, Rawson va a sufrir el embate de toda la población de la provincia. Cada uno de los habitantes de la ciudad va a sufrir las consecuencias y desde el municipio no podemos mirar para el costado. Hay que entender que las gomas generan gases altamente tóxicos que se acumulan en el cuerpo y pueden crear problemas respiratorios graves”.

“Tenemos una ordenanza de emergencia ambiental y sanitaria – continuó la funcionaria – más la emergencia por el Covid-19; es decir que una de las situaciones con las que tratamos de prevenir los contagios es a través de la ventilación adecuada. Con la quema de gomas todos tenemos que cerrar las ventanas de las casas y edificios que hay cerca, porque no se puede respirar”.

Por último, la funcionaria municipal dejó en claro que no está en contra de los reclamos de los gremios, aunque no así con la forma en que los ejecutan; por esta razón, desde el ejecutivo, se tomarán cartas en el asunto. “Las sanciones serán muy altas porque es algo grave, ya hemos notificado a todos los sindicatos. Que quede claro que no estamos en contra de la protesta sino del método”, concluyó.