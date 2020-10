El municipio de Esquel fija restricciones para los visitantes

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Luego de confirmarse el martes dos casos positivos de Covid-19 en Esquel y dada la situación epidemiológica de otras ciudades de la provincia con circulación del virus, en conferencia de prensa el intendente Sergio Ongarato, junto al director del Área Programática Esquel, Dr. Roberto Alonso y el médico epidemiólogo Emiliano Biondo, dio a conocer ayer restricciones para el acceso a la ciudad.

En este sentido, «aquellas personas provenientes de regiones sanitarias de las Áreas Programáticas Trelew, Norte y Sur, van a tener que cumplir las medidas de aislamiento de 14 días. Aquellas que tengan una labor esencial cumplirán la medida de aislamiento intermitente que se requiere cuando vienen a hacer una tarea autorizada».

Por su parte, Ongarato resaltó que, «si nosotros mantenemos las medidas que nos piden respecto de los controles en la Portada de acceso a la ciudad, vamos a poder continuar viviendo como hasta hoy lo venimos haciendo. Esto también depende de lo que hagamos quienes tenemos responsabilidades ejecutivas como Salud, Municipalidad, Policía, pero fundamentalmente depende de cada uno de nosotros como vecinos», apuntó.

Aislamiento de 14 días

A su turno, el epidemiólogo Emiliano Biondo explicó más allá de los dos nuevos casos positivos en Esquel «es muy diferente a lo que sucede en el resto de la provincia, lo cual nos lleva a replantearnos algunas medidas sanitarias», señalando que en las ciudades de Trelew, Rawson y Gaiman, «en estos últimos 15 días aparecieron 74 casos que también están activos y que muchos de ellos, unos 20 aproximadamente, no tenían un nexo epidemiológico. Este escenario nos hace reaccionar a tiempo, tomando medidas preventivas que significa incorporar al Area Programática Trelew como zona de riesgo. Y aquellas personas que provengan de cualquier punto fuera de nuestra región sanitaria como son áreas programáticas Norte, Trelew y Sur, cumplirán obligatoriamente el aislamiento de 14 días, salvo las personas con labor esencial que cumplirán el aislamiento intermitente. El objetivo es mantener el control en el ingreso de personas a la ciudad y mantener las medidas implementadas en la población que son el distanciamiento social, uso de tapaboca, no aglomeramiento, no reuniones en ámbitos cerrados o familiares con muchas personas», remarcó Biondo.

Situación de los dos casos positivos

Con respecto a los dos casos positivos de Covid-19 confirmados el martes en Esquel, el director del Área Programática, Roberto Alonso, indicó que «son personas que estaban aisladas porque provenían de una zona de circulación comunitaria del virus, puntualmente de la zona sur de la provincia. Actualmente están compensadas y cumpliendo la internación domiciliaria, supervisadas por el Hospital Zonal de Esquel». Aclaró que «no hubo contactos estrechos con estas dos personas porque, cuando ingresaron a Esquel fueron directamente a aislamiento. A su vez, el martes se descartaron dos casos sospechosos».