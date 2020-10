Dos grupos de familias pelearon por un lote de tierras que ambas pagaron

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En la mañana de ayer, un grupo de vecinos de Trelew se presentó en un loteo en litigio. Aseguraron ser los legítimos propietarios de una serie de terrenos entre Oris de Roa y Cacique Nahuelquir. Allí mismo otras familias avanzaron sobre las parcelas, luego de una compra en una operación paralela. Hubo momentos de tensión ya que los dueños originales sacaron varillas y alambrados que los nuevos adjudicatarios habían colocado para circunscribir sus parcelas.

Los dueños originales de esa chacra, la familia Bourel, la vendieron a Juan Godoy, socio-gerente de la inmobiliaria Tierras Patagónicas. Según la documentación, Godoy, exvocal del Sindicato de Empleados Municipales de Trelew, formuló un proyecto inmobiliario y loteó 177 parcelas.

La venta de la chacra la efectuaron las hermanas Bourel de manera legítima, aunque con el cuidador aún instalado allí, de apellido Delgado. La inmobiliaria no pudo avanzar en el proyecto de loteo y ensayó un desalojo contra el cuidador, sin éxito.

Paralelamente, el cuidador avanzó en un proyecto paralelo y se adjudicaron los mismos terrenos pero a otras personas, quienes en el último tiempo avanzaron en sus lotes.

Estaba previsto que en 2014, los adquirentes de Tierras Patagónicas, ya estuviesen instalados con los servicios. Nunca sucedió y las tierras no fueron ocupadas. A instancias del Juzgado Civil 1 de Trelew, Delgado habría reconocido en 2009 ser sólo un cuidador. Pero entre 2011 y finales de 2019 avanzó en el loteo.

El representante de las primeras familias, Ruy Leandro Sechi Lloyd, se presentó ayer en los terrenos con la documentación. En medio de dos grupos en puja, quiso mediar en favor de sus clientes pero se topó con la pacífica oposición de las familias que se quejaron por cómo la otra parte, de manera intempestiva, quitó alambrados y postes.

Personal de la Comisaría Tercera evitó cualquier situación violenta.

Los dos grupos, en medio de las dudas sobre la legitimidad de ambas partes, acordaron retirarse del sitio. Para hoy esperan una medida judicial que clarifique la situación. Ambos grupos aseguran tener derecho sobre las parcelas. Habrá rondines policiales para controlar que nadie avance.

Sechi Lloyd asiste a 43 familias. “Cuentan con un acuerdo judicial, tienen derechos adquiridos y el acuerdo fue homologado. Reclaman tener el fraccionamiento de la chacra para hacer su proyecto de loteo autorizado a nivel municipal, para contar con los servicios y respetar cada etapa catastral”.

“Hay dos grupos, uno que celebró acuerdos con el señor Eliseo Delgado (excuidador de la chacra de la familia Bourel), y otro grupo que celebró acuerdo con Tierras Patagónicas, que es la titular registral y detenta el derecho de dominio, el derecho de propiedad del inmueble. Con ver el informe de dominio y el último título de propiedad, se comprueba que Delgado no es el titular del inmueble”, afirmó Sechi Lloyd.

Añadió que por cuenta propia y sin intermediario hubo desde 2019 un proceso de venta irregular. “No sabemos cuánta gente celebró acuerdos con él, pero son más de 50 personas. Sin perjuicio de la buena fe de la gente, sucedió todo esto. Venía flojo de papeles”.

Del otro grupo explicaron que “hace meses que estamos levantando nuestras casas acá y ellos nunca aparecieron. Nos sacaron las estacas y no es pacífico. Pagamos de buena fe y ahora nos vienen a invadir así”, dijo un vocero. Llegó una caravana de al menos 15 autos en apoyo de estas personas. “Pagamos impuestos. No somos usurpadores, somos más de cien familias que tenemos un sueño y no puede ser que de un día para el otro pase esto”, dijo otro.

“Pagamos todo por derecha. Tenemos boleto de compra venta, firma de escribano, amojonamiento, todo. No puede ser que vengan y nos sacan todo así”.

Una vez reunidos dos grupos, concordaron en que no pelearían entre ellos y se comprometieron a hacer un cuarto intermedio para continuar la mediación con la participación de la Justicia. “No vamos a pelear con ellos. En todo caso somos todos víctimas de no tener nuestra casa y soñamos con algo que ahora se nos está arruinando. Queremos que el mismo que nos vendió, Delgado, venga y nos dé una explicación. Pero se fue a Esquel”.