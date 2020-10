Deuda provincial: ¿Pagarán con bonos la deuda acumulada?

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El gobernador Mariano Arcioni anunció este martes 6 de octubre el «fin del pago escalonado» para los trabajadores estatales chubutenses y aseguró que en noviembre se pagarán sin escalonamiento los salarios correspondientes a octubre. Los sueldos pendientes que queden de agosto, septiembre y el medio aguinaldo de julio sumarán 10.085 millones de pesos de deuda -más de dos masas salariales completas- y podrían ser abonados con un bono.

Arcioni adelantó en conferencia de prensa que el próximo viernes 9 depositarán la totalidad de los salarios del rango 3 correspondientes a julio y el martes 13 de octubre harán lo propio con los sueldos de julio que conforman el rango 4.

Asimismo, indicó que el primer y segundo rango, más el sector de la Salud, percibirán los salarios del mes de agosto el día 16 de octubre

En noviembre, todos los sueldos de octubre

Esos anuncios fueron complementados con el anticipo de que el quinto día hábil de noviembre se estarían pagando todos los sueldos correspondientes al mes de octubre.

«Quiero transmitir que el viernes se va a estar depositando la totalidad de salarios del rango 3, el martes 13 de octubre el rango 4 -con posibilidad cierta de que se pueda cancelar el día viernes-, pero depende de un adelanto de coparticipación que le hemos solicitado al Gobierno Nacional», comunicó el mandatario provincial, agregando que «los salarios del rango 1 y 2, más al sector de salud, se estarían pagando el viernes 16 de octubre».

En función de los anuncios efectuados este martes quedarían sin definición ni fecha de cobro los sueldos del tercer y cuarto rango correspondientes a agosto.

A eso se sumarían toda la masa salarial completa del mes de septiembre y el medio aguinaldo de julio, sobre lo que no se anunció ninguna fecha cierta de cobro.

El mandatario provincial indicó que «hoy podemos decir con certezas que en noviembre estamos saliendo del pago escalonado y comenzar a pagar como corresponde los primeros días de cada mes».

«Esto, sumado a una serie de medidas que también vamos a estar enviando a la Legislatura, y las proyecciones que ya están en curso y haciéndose efectivas, como la reducción de 280 cargos, 1634 horas cátedras y 44 comisiones de servicio, nos permite un ahorro superior a los 600 millones de pesos», subrayó el gobernador.

La estructura del pago escalonado

En función de los datos aportados por fuentes del Ministerio de Economía a El Extremo Sur, la estructura que tiene actualmente el escalonamiento de pago salarial es la siguiente:

Rango 1: 16.680 agentes con una suma total de 746 millones de pesos

Salud: 6.401 empleados con una masa salarial de 542 millones de pesos

Rango 2: 11.373 trabajadores que totalizan 634 millones de pesos

Rango 3: 24.644 agentes con una masa salarial de 2.090 millones de pesos

Rango 4: 3.978 trabajadores que perciben un total de 791 millones de pesos

La cantidad total de empleados activos y jubilados asciende a los 64.076 trabajadores y la masa salarial suma 4.804 millones de pesos.

Si los trabajadores de los rangos 3 y 4 quedan sin cobrar sus sueldos de agosto, y la totalidad de los empleados públicos y jubilados no cobra los haberes de septiembre ni el medio aguinaldo la suma total que quedará adeudada será de 10.085 millones de pesos.

Distribuyéndose en 2.881 millones de pesos pertenecientes a los rangos 3 y 4 del mes agosto; 4.804 millones de pesos correspondientes a los cuatro rangos y Salud que debieron pagarse por septiembre; y se sumarán alrededor de otros 2.401 millones de pesos adeudados por el medio aguinaldo de julio.

Esos salarios impagos que totalizan 10.085 millones de pesos impagos y que aún no tienen forma oficializada de pago, se especula que podrían intentar saldarse a través de un bono a cobrar en el futuro sin fecha cierta.

¿Pago con bonos?

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, sostuvo este martes por la tarde que «se está analizando con sectores sindicales» lo que sucederá con los haberes pendientes que queden del mes de agosto, más todo septiembre y el medio aguinaldo, así como algunos retroactivos impagos de las cláusulas gatillo acordadas en el 2019.

«Es un tema a resolver. El reconocimiento de la deuda está en las actas paritarias, así que se hace un análisis pertinente. Es una obligación del Estado y en su momento el gobernador hará el anuncio que corresponda», expresó Antonena sin descartar que la forma de cancelación podría ser un bono.

En declaraciones a FM Del Mar el ministro sostuvo que «Economía redujo un 30 por ciento su planta política; cargos y estructura y ahorra más de 8 o 9 millones de pesos. Cada ministerio hizo su ajuste. Todas las estructuras son disímiles, así que se está haciendo un análisis de eficientización que han hecho los ministros y se lo han elevado al gobernador. Son 50 millones de pesos mensuales. Es un monto importante que conllevará a una mejora en los gastos».

«En principio la masa salarial se proyecta en un pago desde noviembre; no tenemos fecha. Es lo más importante de lo que anunció el gobernador hoy. El Fondo Fiduciario tiene que ir a la Legislatura para ser aprobado. Eso nos ayudará a cumplir, junto con fondos propios», añadió Antonena.

El titular de la cartera de Economía indicó que «va a haber ingresos de coparticipación y regalías mayores. Se está trabajando en la recaudación y es de esperar que al mejorar la actividad los ingresos mejoren. Nosotros hacemos un análisis integrado que incluye crédito público, que es lo que realizamos hasta ahora, y las líneas de financiamiento. Esto es importante para el conjunto de todos los ingresos».

Las primeras fuentes sindicales consultadas prefirieron opinar off the record pero indicaron que no sería descabellado la aceptación de esta posibilidad si a cambio se pagan los sueldos en tiempo y forma desde noviembre; aunque en paralelo no dejaron de considerar que también habrá que esperar la respuesta que expresan las bases de cada uno de los gremios estatales.