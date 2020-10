Denuncia penal a un médico con covid-19: confirmó el diagnóstico y siguió trabajando

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En las últimas horas se confirmó que un médico de una clínica privada de la ciudad de Trelew dio positivo de coronavirus. Según se conoció, el profesional siguió yendo a trabajar a pesar de tener los síntomas compatibles, por lo que será denunciado ante la justicia.

Según pudo saber ADNSUR, serán las autoridades de la clínica quienes avanzarán con una denuncia ante la Fiscalía. Ante este hecho, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich confirmó que se acompañará la presentación. “El dato es real, es un médico que no pertenece al sistema público, ayer se comunicaron conmigo para avisar que iban a hacer denuncia penal y me parece perfecto. La pandemia no es un chiste ni tampoco las consecuencias que trae esto”, dijo.

Puratich aseguró que ante esta situación “vamos a avalar las denuncia y se tomarán todas las decisiones que sean necesarias que esto no vuelva a ocurrir, menos en un personal de la salud”, indicó.

Asimismo, explicó que se trata de medico sintomático que siguió yendo a trabajar, “el diagnóstico se confirmó el fin de semana, pero con síntomas siguió trabajando, incluso había realizado operaciones estando así”, detalló a FM Del Viento.

La denuncia se realizará en Fiscalía, y al respecto, el ministro aclaró que “las denuncias son individuales, cualquier persona que tenga los datos fidedignos la puede hacer y la justicia procede”.

Por su parte, el director asociado del Hospital Zonal de Trelew, Matías Castiñeira confirmó que se cerró preventivamente una clínica privada de Trelew, para realizar la desinfección correspondiente. “Epidemiología hizo varios intentos de llamarlo sin tener respuesta, pero él aseguró haber hecho el aislamiento como corresponde”, dijo. Y señaló que “siempre la cantidad de contactos preocupan. Ya localizamos a todos y están aislados”.