Conocé cómo escuchar los audios de WhatsApp sin que nadie lo sepa

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Todos conocemos WhatsApp: una de las aplicaciones de mensajería más difundidas y apreciadas porque entre otras cosas, ofrece la posibilidad de comunicarse de diversas formas y una de ellas es mediante mensajes de voz o audios que a veces queremos escuchar, pero sin que la persona que nos lo ha enviado sepa que lo hemos escuchado. Para ello existe un sencillísimo truco que os vamos a explicar a continuación.

No solo a través de un mensaje escrito o una llamada te puedes comunicar hoy en día. Sino que gracias a Whatsapp puedes comunicarte enviando fotos, videos, mensajes de audio, archivos adjuntos de todo tipo, enlaces activos, etc… y además, también puedes comunicar tu posición, enviar el contacto de un número en la libreta de direcciones y mucho más, comunicarse nunca ha sido tan fácil pero también se pierde cierta privacidad si tenemos en cuenta que cada vez que abrimos un chat, las otras personas que también están dentro pueden ver si hemos leído, visto o escuchado lo que nos han enviado.

Cada vez que recibes un mensaje, la otra persona puede saber si lo has leído o no, o en este caso, si lo has escuchado o no gracias al famoso «doble check» de color azul y aunque este se puede desactivar a través del menú Ajustes > Info de la cuenta > Privacidad > Confirmación de lectura, también pierdes la posibilidad de ver si las otras personas leen tus mensajes.

En el caso de los audios funciona igual, entonces ¿cómo puedo escuchar una nota de voz o un audio sin desactivar nada y sin que nadie lo sepa? El truco para conseguirlo es de lo más sencillo. Lo único que tienes que hacer es escuchar el mensaje sin conexión , sin entrar al chat o al menos dejar que nadie entienda que has pasado por el chat.

En la práctica es realmente muy fácil, lo único que tendrás que hacer es asegurarte es de tener descargada la versión actualizada del software, de modo que una vez hayas actualizado WhatsApp te darás cuenta que cuando recibes un mensaje o un audio, este primero te aparece en tus notificaciones del smartphone.

Es a partir de ahí, que cuando ingresas en las notificaciones, se abre el mensaje dentro de WhatsApp para que lo leas o como en este caso, para que lo escuches, pero en lugar de hacer eso, lo que tienes que hacer es desactivar los datos o el wifi del teléfono y entonces le das a «play» en la reproducción del mensaje desde la pantalla de notificación de mensajes. Escucharás el audio y nadie sabrá que lo has escuchado.

Otro truco para escuchar audios de WhatsApp sin que nadie lo sepa es crear un grupo «falso». Para ello, creas el grupo con alguien que sea de tu entera confianza, y después lo borras del grupo para que puedas quedarte tú solo. Ahora cada vez que te envíen un audio por cualquier otro chat, tan solo lo tienes que reenviar a este nuevo grupo que has creado y ya podrás escucharlo sin problema, y sin que nadie lo sepa, señaló Ok Diario,