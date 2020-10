Concejo Deliberante fue cerrado por tres casos positivos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Noelia Corvalán, viceintendente de Puerto Madryn, afirmó que a causa de tres casos positivos “el Concejo Deliberante fue cerrado”, y aclaró que “es la tercera vez que yo me aíslo, y no me enfermé nunca”.

Detalló que “todos los casos positivos del Concejo, son de empleados. Dos de ellos son de mi privada y tuvieron contacto entre ellos. A fines de esta semana vamos a evaluar la reapertura pero todo depende de la aparición de nuevo casos”.

Adelantó que “esta semana tenemos el Concejo Deliberante cerrado porque surgieron 3 casos positivos. Tenemos que vigilar los contactos estrechos, y es por eso que decidimos cerrar. Dos de los casos que surgieron son de mi privada, así que yo me auto aislé”.

Asimismo, afirmó que “tenían una sesión prevista”, pero fue pasada para la semana que viene”.

Reuniones familiares

Aunque, la viceintendente de Puerto Madryn se cuida y cumple con las medidas de seguridad, está expuesta. Al respecto dijo que “trato de mantenerme sana, de tener mi cuerpo lo más protegido posible, me alimento bien… estoy expuesta en mi trabajo, pero uso tapabocas, cuido las distancias”.

Asimismo, detalló para Radio Chubut que “ante el mínimo riesgo” se aísla, “para proteger al otro”.

Sobre los casos, Corvalán explicó que “el virus en Madryn se comporta igual que en cualquier ciudad con la cadena de contagios. El origen de los primeros contagios se da en reuniones familiares. Uno no puede meterse en la casa de cada vecino”.

Es por ello que, la viceintendente recordó que “el intendente lo tenía muy claro, y es por eso que dijo que todo lo que pueda hacer para controlar la circulación y limitar el contagio… Lo hizo. El inicio de los contagios está verificado, fue en reuniones familiares”.

Sobre las sesiones en el Concejo Deliberante, Corvalán finalmente aclaró que “las sesiones desde marzo se hacen sin público. El espacio que debían ocupar esas personas se usó para distanciar las bancas”.