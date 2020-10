Cincuenta mil pesos en daños le dejó la Policía a un inocente

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Walter Godoy se llama el vecino del barrio Abásolo al que le provocaron serios destrozos materiales y le hicieron vivir momentos de angustia y terror tanto a él, como a su esposa, y a su hija de 8 años.

Fue en la madrugada del lunes 19 de octubre, en el marco de los promocionados 22 allanamientos encabezados por el ministro de Seguridad, Federico Massoni, buscando armas luego de denuncias que involucraban a dos grupos antagónicos. Ese día el funcionario debió seguir el procedimiento desde la vereda porque la jueza Mariel Suárez le prohibió expresamente involucrarse en un procedimiento que solo involucra al personal policial y judicial.

Pero además ahora Massoni deberá responder por lo que pasó en una de las viviendas allanadas en el barrio Abásolo, donde buscaban a un hombre que hace dos años ya no vive allí.

“Me gustaría saber quién es el que informa, el que hace las averiguaciones porque en mi caso nada que ver. Me asusté al escuchar ruidos y cuando vi que era la policía les dije que les iba a abrir. Así y todo me tiraron la puerta abajo, entraron, me arrojaron al suelo, fueron al cuarto de mi nena; destrozaron la puerta de entrada del vehículo sin necesidad porque ya estaban adentro y hasta un cerco que estaba construyendo”, enumeró Godoy esta mañana en LaCienPuntoUno.

“Por lo que averigüé, todo me sale como 50 mil pesos. Quisiera saber quién se va a hacer cargo. Buscaban a una persona que hace dos años no vive ahí. Yo compré y ni lo conozco. No sé dónde está, ni quiero saberlo. Ahora me preocupan las secuelas de mi nena y mi señora que escuchan un ruido afuera y ya tienen miedo”, concluyó el vecino.