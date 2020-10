Causa contra Darío Fernández: Análisis forense, demostró que NO hubo Violación

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El caso por abuso, hurto y violencia de género presentado por la ex esposa de Darío Fernández, en su contra, no procedió porque la prueba determinante, la cual era el análisis forense, demostró que NO hubo Violación.

Darío Fernández, propietario y director de Cholila Online, fue detenido el pasado domingo en la noche por la ruta de Gaiman, en medio de un procedimiento, el cual fue catalogado por la jueza Mirta del Valle Moreno como ilegal.

Asimismo, esa decisión también la dieron dos jueces distintos, como son Ivana González y Gustavo Castro, quienes rechazaron la impugnación presentada por la Fiscalía de Rawson.

Para hablar sobre el caso y ver cómo ha seguido el mismo, el doctor Gastón Bordier, abogado de Darío Fernández, realizó una entrevista con la periodista Paula Moreno de FM Sol 94.7, para dejar en claro el tinte político detrás de esta aberración que cometieron contra el propietario del portal de noticias, y sus hijos a los cuales la cúpula de la Policía apuntó con sus pistolas en la cabeza.

Por su parte, la periodista Moreno recordó, a propósito de la detención efectuada contra Darío Fernández, que la Policía precisaba que estaban monitoreando la situación de Fernández, a partir de aquella denuncia… La jueza Moreno determinó que la detención fue ilegal.

Al respecto del caso, Bordier, explicó que el fallo de la doctora Moreno determinó la ilegalidad y nulidad de todo el procedimiento de detención de Darío Fernández.

Seguidamente, durante la entrevista habló sobre las notas que dieron los señores jefes de la Policía.

Bordier, precisó que también “es asombroso porque se ocupan de un hecho, supuestamente de los que le puede pasar a cualquier persona, los jefes de la Policía, esto no es habitual… Pero, dado que era el señor Darío Fernández, y que es uno de los principales opositores al Gobierno Provincial, y a las cuestiones que tienen que ver con la ilegalidad de la plana mayor de la Policía… Se ocupó específicamente, el subjefe de la Policía y el hermano del jefe de la Policía… en detenerlo… esto tiene que ver con una ilegalidad”.

Como consecuencia de todos estos abusos cometidos, Darío Fernández irá por todos iniciando juicios.

Asimismo, se solicitará se destituya al Fiscal Osvaldo Heiber, y se denunciará al Estado por las violaciones a los derechos que le asisten a Fernández, y sus pequeños hijos.

Resultados del análisis forense demostró que NO hubo Violación.

Entrevista completa

🔴🎙️ Cayó la #CausaArmada contra #DaríoFernández Confirmado por dos jueces más. La causa armada contra #DaríoFernández… Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Viernes, 2 de octubre de 2020

Notas relacionadas

Grave atentado a la libertad de expresión en Chubut: el poder político chubutense codo a codo con la justicia

Cayó la causa armada contra el director de Cholila Online: el fiscal Heiber en la mira

Massoni nuevamente utiliza la policía para resolver cuestiones personales

Otra del “Tero” Gómez: ahora lo vinculan a casos de trata, vips clandestinos y prostitución en Madryn

Causa armada contra Cholila Online: No hubo violación

Por la causa armada contra Fernández se solicitará destitución del Fiscal Heiber y se denunciará al Estado

Investigaciones comprueban que todo fue una denuncia falsa contra Darío Fernández