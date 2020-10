Biss valoró la radicación de una nueva planta pesquera y dijo que contribuirá al desarrollo y al crecimiento económico regional

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Rawson, Damián Biss, recorrió esta mañana la sede de una nueva planta pesquera que -propiedad del empresario capitalino Juan Civitareale- se habilitará el año próximo y afirmó que su puesta en funcionamiento redundará en “el desarrollo y el crecimiento económico de la región” y además rescató la inversión privada “para radicar nuevas industrias y generar fuentes de empleo”.

Estiman que la firma, emplazada en el puerto capitalino, generará 50 nuevas fuentes laborales. Así lo señaló el intendente capitalino luego de que junto al subsecretario de Desarrollo Económico, Eduardo Varela, visitara nuevamente la planta. Allí ratificó que “la pesca es uno de los ejes a los que le damos impulso desde que arrancó la gestión porque será la gran herramienta que contribuirá al desarrollo de la región”.

Biss subrayó la inversión que realiza el empresario capitalino en un contexto que “es muy difícil en lo económico y en el que estamos transitando una pandemia, por ello rescato la apuesta para generar industrias y puestos de trabajo”.

La planta propiedad de Civitareale “se suma a otras cuatro nuevas industrias que también están en proceso de construcción. Estas unidades generarían para el año entrante unos 200 puestos de mano de obra calificada y estable”, comentó Biss.

Reconversión del puerto

El puerto de Rawson “es uno de los más importantes del país. Concentra el 30 por ciento de la captura total de langostino”, dijo Biss. El crecimiento que ha tenido el puerto en los últimos años “no ha sido acompañado por infraestructura, por ello celebramos el anuncio del dragado del rio, de la ampliación de 50 metros del muelle, y las inversiones privadas, todos estos ejes apuntan a su reconversión para que con el tiempo también pase a ser un puerto de descarga”.

Retribución

Por su parte el empresario pesquero capitalino, Juan Civitareale, dijo estar satisfecho con el logro familiar “más en estos tiempos de pandemia”. Nacido en la localidad de Dolavon y radicado en la capital provincial hace más de 30 años no quiso perder la oportunidad para “agradecer a la ciudad que me cobijó y me dio la posibilidad de desarrollarme y progresar, por ello quise retribuir a la ciudad de esta manera”.

Apoyo político

La planta “se encuentra en un 80 por ciento de su ejecución” y que probablemente en marzo del año entrante estaríamos habilitando”. Por último Civitareale subrayó la presencia del intendente capitalino “es importante que nos ayuden a los emprendedores. Venimos de muchos años de desidia en Rawson y creo que la parte política tiene una deuda porque la ciudad hoy es improductiva. La idea es darle ese giro para que esta matriz productiva se fortalezca. Tenemos esperanzas de que así suceda”.