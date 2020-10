Avila: «El logro más difícil de hoy de esta mesa, es lograr conseguir la Paz Social»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo enfatizó el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut. Jorge Ávila, quien remarcó que los Trabajadores no deben ser jamás la variable de ajuste y que el sector empresarial debe valorar el esfuerzo que han hecho para sostener la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Ávila indicó que “no vamos a negociar en contra de nuestro propio Convenio, sería un pecado renunciar a los logros convencionales y es lo que le estoy transmitiendo a la gente, a los Delegados y a la Comisión Directiva para que vayan entendiendo de la que la posición de Chubut es la de defender los derechos adquiridos que tenemos, y no entregarlos”.

En ese marco, indicó que “tenemos que mirar mucho de lo que está pasando porque el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar, pero tenemos que hacerlo todos juntos y no que cambie un solo sector y que otro se haga cada vez más poderoso ni sea el único dueño de la verdad en la película que está ocurriendo. A mí, principalmente, lo que hoy me preocupa es la Paz Social”.

“Ese es el logro más importante que tenemos que tener, y hoy lo tienen que lograr los empresarios porque ellos han visto el sacrificio enorme que ha hecho esta Cuenca para trabajar, el esfuerzo que hacen los Trabajadores con los cambios de turno, de diagramas, el cambiarse de un lugar a otro o hacer cosas que antes no se hacían y hoy se están haciendo para mantener una estabilidad de trabajo”, analizó.

DISCUSIÓN SALARIAL

El titular del Gremio más poderoso de la región indicó que “ahora hay que ir por logros que no son grandes, porque pedir 16% de aumento pareciera ser una locura, pero es algo que ellos mismos firmaron cuando se cambió el Gobierno. Hay que barajar y dar de nuevo y pensar como país, empezar a pensar como argentinos, que si lo hacemos así, nos va a ir mejor”.

“La próxima reunión es mañana (miércoles 7) a las 15 horas. Estamos haciendo un gran esfuerzo junto con José Llugdar para ver cómo y con qué potencia podemos llegar por las complicaciones que hay todavía para poder viajar, que es un problema grande, pero tenemos la mejor onda de ir y arreglar lo mejor para Chubut, para los comodorenses y terminar con esto porque necesitamos seguir construyendo trabajo. Esta es una pelea donde las empresas deberían estar colaborando para empezar a ver la reactivación, pero me parece que hay otros intereses que algunos están escondiendo”, enfatizó.

Sobre la Paritaria en sí, sostuvo que “a nosotros 2020 no nos está preocupando mucho, sino que me preocupo por 2019. No puedo hacerlo por 2020, tenemos que ir cumpliendo etapas de cosas que pasaron donde nosotros las vivimos desde adentro y hacernos cargo de parte de este problema. No es tan fácil para los empresarios y tampoco lo es para nosotros, pero no vamos a ser el ajuste. Debemos buscar dónde están las fallas porque hay que pensar para adelante una Argentina nueva, que renazca a medida que lo hace el mundo luego del Coronavirus. Tenemos todo para hacerlo”.

“El logro más difícil de hoy de esta mesa, es lograr conseguir la Paz Social. Esta es una mesa golpeada, pero nosotros sí pedimos discutir paritarias como corresponde, mientras a otros se la dieron sin decir nada. Vamos a defender nuestro Convenio, nuestro Trabajo, nuestro futuro y creo que somos parte de la estructura grande que va a ayudar a salir a la Argentina adelante. Con defectos y con virtudes”, concluyó Ávila.