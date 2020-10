Avanzan las obras del minihospital y de la pileta de rehabilitación

«Va a tener 3×5 metros -agregó- será climatizada, cubierta, con todas las especificaciones para que pueda bajar una silla de ruedas o lo que necesite la persona para hacer la rehabilitación sin impedimentos. Va a estar comunicada directamente con rehabilitación, por eso está a uno de sus costados, para poder habilitar dos baños que tiene para que los chiquitos se puedan cambiar o la gente grande que vaya».

Para esta obra está prevista una inversión de 800.000, «que ya lo tenemos, por eso podemos ir comprando todo lo que necesitamos. Es mucho el trabajo que hay que hacer», contó García, y explicó que con el dinero que quedará libre -unos 300.000 pesos- proveniente de la venta de un vehículo, «ya compramos las nuevas ventanas y la puerta para toda la parte de Pellegrini, se cambió la entrada para que la gente directamente pueda entrar a Salud Mental, al vacunatorio y al laboratorio, por la parte de Pellegrini, sin tener que entrar por el Hospital».

Se han demorado los trabajos por el tema Covid, «porque hay muchos contactos estrechos y gente que ha estado en sus casas resguardándose por las dudas», sostuvo la responsable de Cooperadora, y comunicó que están por largar una nueva campaña, «esperando reuniones para generar gestiones nuevas para lo que es Salud Mental, para el edificio nuevo que queremos hacer sobre calle Roca, y como está todo complicado se pospusieron todas las reuniones; esperamos en 10 días poder hacerlas y generar nuevos ingresos. Sabemos que hay gente que quiere colaborar. Obras Públicas de Provincia, Infraestructura, Gustavo Aguilera, nos acompaña con la mano de obra. También sabemos que de Nación vienen nuevos ingresos que nos puede ayudar con esa obra también».

En cuanto al minihospital, «está hermoso, una pena que no se pueda terminar, pero no es falta de voluntad, sino que hemos tenido un montón de cositas que lo han frenado. Los muchachos de Obras Públicas de Provincia lo han dejado precioso. Ellos mismos no se imaginaban que podía quedar tan bonito. Ya está pintado, cambiaron los pisos, arreglaron los techos, cañerías, bombas de agua nueva. Le debe faltar un cinco por ciento, pero en su momento se tuvo que frenar, por contactos estrechos. El Covid nos tiene frenados en todos lados. Hay sectores que no pueden ir. Tenemos muchos contagios, entonces nos parece prudente frenar un poco para cuidarnos todos», reconoció.

Entre otros proyectos, describió que «estamos trabajando mucho, después también estamos con proyectos para Pediatría, que necesitan un montón de materiales las chicas para la parte nueva. También estamos con la forestación del Mini, para la parte de atrás, pero también estamos frenados con esto del Covid».