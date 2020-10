Autoridades sanitarias apelan a la «conducta social» para evitar contagios

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El director del Área programática de la ciudad de Esquel, doctor Roberto Alonso, dialogó con respecto de la situación epidemiológica local, en el marco de la pandemia de Covid-19.

En tal sentido, se refirió a los insumos con los que se cuenta en la zona, la importancia de la responsabilidad social, y realizó un análisis comparativo entre las distintas ciudades afectadas por la circulación del virus. Alonso explicó que “en Esquel, el martes fueron confirmados dos casos positivos de Covid-19, que corresponden a personas que se encontraban en aislamiento obligatorio y que están cumpliendo la internación domiciliaria con buena evolución clínica por el momento” y señaló que “se encontraban aislados por provenir de una zona de riesgo en la que hay transmisión comunitaria”.

Sobre las medidas preventivas, expuso que “hay que tener en cuenta que en el resto de la provincia tenemos localidades como Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento que tienen circulación comunitaria continua; y empezaron a haber más casos en Trelew, por eso es que se tomaron medidas sanitarias desde la autoridad de Salud, acompañados por los municipios y personal de Seguridad”.

Buena conducta social

Asimismo, el titular del Área Programática destacó que “nosotros tenemos una situación epidemiológica ideal cuando vemos cómo se vive la pandemia alrededor, y siempre uno insiste en la responsabilidad social e individual”, aunque analizó que “muchas veces, andando por la calle, uno no la ve; pasa en Trevelin, en Esquel y demás, y si aparecen casos no hay que echarle la culpa a Salud, a Seguridad, al Municipio o diciendo que a tal persona ‘le permitieron el acceso’ o ‘la dejaron venir’; si tenemos una buena conducta social de distanciamiento, uso de barbijo o cubreboca, no compartir mates, por ejemplo, eso nos va a ayudar a tener uno o varios positivos pero bien identificados, evitando que colapse el sistema sanitario”.

“Tenemos insumos”

Consultado sobre los insumos, “tenemos en toda el Área Programática Esquel un camión que ha estado yendo semanalmente a Rawson a traer insumos, tanto para el Hospital de Esquel como para aquellos dependientes del AP”, apuntó Alonso, sumando a ello que “en algún momento he escuchado que faltaban insumos y que la Cooperadora los tuvo que comprar, pero en este contexto epidemiológico los tenemos; lo que sucede es que si tenemos muchos casos todo va a ser muy ‘finito’; el recurso humano y los insumos, ya que un paciente internado en la Terapia tiene una alta demanda de insumos, que son los equipos de protección personal”.

Sin derivaciones desde Sarmiento

Sobre la posibilidad de que pacientes Covid-19 positivos de Sarmiento eventualmente puedan ser trasladados a Esquel, el médico mencionó: “Por el momento no tenemos nada oficial, no se habló con la Dirección del Hospital de Esquel ni con el Área Programática. Hay versiones. Uno entiende la preocupación de las autoridades de Sarmiento, porque su centro de derivación, que es el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, está colapsado; hay muchos casos día a día y el sistema de salud está al límite ahí. Por eso miran con preocupación esa situación y piensan en otras alternativas, entre ellas Trelew y Esquel. Pero, oficialmente, no hay nada”.