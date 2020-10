Arrechea: “Somos opositores de este gobierno provincial”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Lo aseveró el referente del Movimiento de Integración Peronista, José Salvador Arrechea, sobre a la impronta del sector interno de cara a las próximas elecciones internas del PJ, el próximo 29 de noviembre, en la que se elegirán 622 autoridades partidarias.

Sin embargo admitió que la inclusión de Sergio Massa (a quien responde el gobernador Arcioni) en el Frente de Todos hace que el justicialismo chubutense tenga una posición dubitativa. “Es una cuestión adicional con la que es muy difícil convivir”, remarcó. Respecto de la foto del 17 de octubre entre el presidente Alberto Fernández y el Gobernador, recurrió a la sutileza: “son contradicciones que asimilamos con cierta dignidad”.

La primera consulta de la extensa charla fue si se debió haber contemplado en el presupuesto nacional una partida extraordinaria para asistir a Chubut: “la Cámara de Diputados es la que manda en el presupuesto y una vez que está despachado y el trámite avance, se hace cada vez más difícil su modificación», aclaró el ex diputado nacional.

«No es tan sencillo ni directo, aunque si tomamos el caso de La Rioja son cuestiones que venían de arrastre”, consideró.

“El gobierno nacional está en situación delicada en lo económico-financiero y no hay manera de tener una bolsa y repartir en función de los déficits y necesidades provinciales porque después hay que ver que pasó y como sigue la evolución de las cuentas, cosa de la que en Chubut no tenemos información”, fundamentó.

“No se trata de tapar un agujero a las corridas sin saber lo que va a pasar, sería poco serio, si hubiera una abundancia salarial, vaya y pase”, remarcó sobre una eventual asistencia financiera a Chubut que a esta altura se pide a gritos.

“Debemos dos masas salariales y el aguinaldo, pero no sabemos los porqué”, justificó.

Recordó que “en su momento, en el año 92, presentamos un proyecto para modificar el coeficiente de la Coparticipación, llevarlo al 0,7, 0,8 porcentuales, una masa importante de fondos. Porque el coeficiente que tenía alguna razonabilidad en el inicio se fue haciendo arbitrario por posteriores acuerdos y fueron quedando distorsiones. Y después que se estabilizó eso, para darle a uno hay que sacarle a otro, y en ese tironeo nadie quiere aflojar, es muy difícil abordarlo desde lo legislativo”, argumentó.

“Es necesario un debate muy serio a nivel nacional, pero no hay margen ni posibilidades de darlo en esto momento. Por eso veo muy difícil que podamos esperar una ayuda extraordinaria que Chubut necesita sin analizar el porqué, requiere una idea superadora del gobierno provincial”, apuntó.

“Nosotros somos opositores de este gobierno, con la particularidad de que a través de Sergio Massa (Frente Renovador) ha integrado el Frente de Todos a nivel nacional, lo que crea una cuestión adicional política con la que es más difícil convivir”, analizó el “Vasco” con franqueza.

“Por eso el peronismo de Chubut tiene una posición dubitativa, algunos sectores internos son más cercanos al gobierno nacional, pero otros son claramente opositores. Es una situación interna que deberá resolverse en los próximos meses”, advirtió.

“Es muy difícil manejar semejante crisis, una deuda que se vino encima tomada por Macri, con índices altos de pobreza y con la pandemia encima. El gobierno está haciendo lo que puede, no lo veo extraordinario, pero es lo mejor que se puede hacer para proteger a los sectores más vulnerables”, evaluó sobre la gestión de Alberto Fernández.

“El 29 de noviembre vamos a elegir a todas las autoridades partidarias, son 622 cargos provinciales”, recordó respecto del futuro inmediato del PJ Chubut.

“Serán las primeras elecciones de las nuestras, pero los chilenos votaron ayer (domingo) y los bolivianos la semana pasada”, aclaró.

“Nosotros no podemos resolver esas cuestiones de postergación por la pandemia, tenemos obligaciones legales que cumplir y no hay ninguna norma superior al mecanismo interno del partido ni una resolución de la Justicia Electoral que hayan resuelto otra cosa, entonces nos debemos manejar con las disposiciones vigentes”, justificó el “Vasco” Arrechea.

“Después hay que ver el protocolo; resolver la cantidad de escuelas, de votantes en cada una, los horarios, hay que establecerlo”, puntualizó Arrechea.

“Es una elección indirecta, se eligen representantes provinciales como en cada localidad y después esos cuerpos eligen sus autoridades, pero siempre dentro de los electores. Hay 29 consejeros provinciales de los cuales saldrá el presidente del Consejo Provincial y 78 congresales entre los cuales saldrá el presidente del Congreso, y así en cada Consejo de Localidad. La presentación de listas vencerá el próximo sábado 31”, explicó Arrechea.

“No sabemos cuántas listas serán, nosotros estamos trabajando en una, Movimiento de Integración Peronista, que pretende ser como expresa su nombre, integrador y contemplativo de la mayor cantidad de compañeras y compañeros en toda la provincia. Tenemos todo preparado para la presentación, menos los nombres de cada departamento y localidad que se terminarán de definir esta semana”, señaló Arrechea.

Entre los referentes incluidos en la lista mencionó a Carlos Linares, Sebastián Balochi, Juan Pablo Luque, Ricardo y Gustavo Sastre, Dante Bowen, Norberto Yahuar, Carlos Eliceche, Gustavo Mac Karthy y “gente de Maderna”: no sé si él está participando activamente”, aclaró, además de mencionar a los dirigentes gremiales.

“Es la federación peronista que conformamos hace cuatro años y que tuvo sus altas y bajas”, agregó.

“Con las nuevas incorporaciones de Sastre y Maderna tenemos un espectro más amplio, aunque más complejo de armar”, admitió Arrechea.

“Las restricciones reglamentarias del partido son para los cargos partidarios, no tanto para los cargos electorales. Por apego a esa norma, algunos compañeros por la suspensión que le pesa no podrán tener cargos partidarios, pero como los cargos electivos dependen de otras reglamentaciones y acuerdos, aunque no estén conformando el PJ podrían participar en un frente”, recalcó Arrechea sobre los “repatriados”.

Enfatizó que “mi pretensión es que la nueva conducción tenga un perfil claramente diferenciado del gobierno provincial y que apoye la gestión de Alberto Fernández por supuesto, pero vamos a ver que impronta le da la mayoría de los compañeros”.

“El Gobernador no está en el padrón del PJ, estuvo participando con el Presidente del acto del 17 de octubre (en el Día de la Lealtad Peronista), son contradicciones que asimilamos con cierta dignidad, es muy difícil, muy complejo”, confesó el veterano dirigente.

El próximo escenario electoral nacional tendrá como desafío la decisión de mantener o eliminar las PASO: “me gustó el sistema cuando se implementó, me pareció participativo, pero la experiencia ha mostrado que no ha sido positivo en ese sentido”.

“Tampoco nos ha favorecido, aunque se trata de eso. Fui perdiendo el entusiasmo por nuestra propia cultura, la gente tomó las primarias como el final de una elección, no fue una verdadera primaria, por lo menos a nivel nacional no lo ha sido”, consideró Arrechea.