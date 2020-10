Arrechea sobre Chubut: “Necesitamos información y diagnóstico real”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

José Salvador Arrechea, histórico militante del Partido Justicialista en contacto con FM del Lago, se refirió al contexto actual del partido y las próximas elecciones, comentó “el Movimiento de Integración peronista es la agrupación con la cual vamos a presentarnos, en este acuerdo provincial ya está con toda su carpeta preparada de avales y esperando las listas que van llegando de las diferentes localidades, vamos a llegar sin problema”.

Arrechea, también se refirió a la grave crisis que atraviesa la provincia de Chubut, al respecto indico “lo veo muy mal, me tocó vivir de lleno como funcionario de Néstor Perl la crisis del 91, en ese momento era la misma situación, hace 30 años la crisis se produjo por una caída violenta de los ingresos, eso significó una caída del 40% de los ingresos, los gastos eran austeros y no había endeudamiento en dólares y los servicios funcionaban bien, después se equilibrio la situación, la crisis actual es porque no alcanzan los ingresos por el exceso de gasto, no se va a acomodar fácilmente”.

“Esta Provincia con la plata que entra no soporta el nivel de gastos, no hay forma de sacar fondos de otro lado, pueden haber una merma en estos últimos meses pero no de la magnitud como para distorsionar una economía provincial, es insostenible como se ha ido incrementando el gasto, irresponsable, millones de dólares, comisiones y los recursos genuinos no se incrementan y no hay un plan, acá necesitamos información y diagnostico real, acá me parece que el plan es de un día, necesitamos darle más seriedad, pensar que se van a ir a pedir 30.000 millones a Nación… estoy muy preocupado, yo no puedo hacer nada pero dentro de lo que uno puede hacer es intentar tener un partido ordenado con el aporte de nuevos compañeros y dar instrumentos para el debate”, dijo.