Arbeletche: “El partido necesita un cambio, discusión, y convocar a todos”

Nicanor Arbeletche, presidente del Partido Justicialista de Trelew, conversó este lunes sobre los cambios que se deberían dar en el partido en el que milita, por lo que dijo que “necesita un recambio, dar discusión y convocar a todos los sectores”.

Al mismo tiempo, a través de Radio Chubut fue consultado sobre sus aspiraciones políticas. Respondió que “si las bases del PJ me lo proponen, me gustaría ser candidato en la categoría a senador nacional, ya que es una categoría muy linda… Sería un honor. Pero, me parece que falta mucho en esta etapa. Vamos a comenzar en la Provincia, y después veremos qué es lo que pasa”.

Por otro lado, Arbeletche, presidente del Partido Justicialista de Trelew, explicó que “entendemos que el PJ no ha hechos los esfuerzos necesarios para los acuerdos correspondientes”.

“No se discute la economía, ni el medio ambiente. Creo que hay muchas falencias, no hay propuestas superadoras”, dijo.

Aclaró que “hemos conformado un espacio con militantes de la Provincia, para comenzar un proceso nuevo para llegar a un lugar más serio”.

Así que, “para el armado de listas tiene que haber 7 departamentos como mínimo, es decir con listas y sus avales, 4 ciudades de las 5 grandes. Asimismo, las ciudades de segunda categoría deben estar 7 de 11”.