Antonena cree que se pudo haber contagiado de covid-19 en un cajero automático

El titular del Ministerio de Economía de Chubut, Oscar Antonena, explicó cómo se enteró que había contraído Covid-19. Se encuentra aislado desde este miércoles en su casa y afirmó que con su grupo familiar “lleva un estricto control de no hacer reuniones ni tener contactos. Hice la lista de contactos estrechos y llegué a tres personas”, dijo.

Tal como anticipó ayer ADNSUR, el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena dio positivo de coronavirus. Luego de tener algunos síntomas en la mañana de este miércoles, se realizó un hisopado que confirmó el contagio y comenzó de inmediato un período de aislamiento.

Antonena contó este jueves que se encuentra en su casa, transitando su periodo de aislamiento. Y relató cuáles fueron sus primeros síntomas. “Empecé hace tres días con un pequeño resfrío, nunca tuve cansancio físico, pero de igual forma empezaron las alertas. Me desperté ayer, fui a desayunar y no sentí el aroma del café, ahí me di cuenta que era positivo”, detalló.

El funcionario aclaró que como amaneció sin gusto ni olfato “llamé al ministro de Salud, Fabián Puratich y lo comuniqué al gobernador, Mariano Arcioni”.

Y dijo desconocer cómo se produjo el contagio de Covid aunque señalo que cuando “uno se pregunta ¿Dónde pude haberme contagiado? Fui a un cajero automático y me olvidé de desinfectar el teclado, pienso que pudo haber sido ahí, pero no tengo certezas”, manifestó.

Asimismo, dijo “debemos ser cuidadosos con las prácticas porque el virus está en todos lados”. Y agregó – a FM Cadena Tiempo – que “Con mi grupo familiar llevamos un estricto control de no hacer reuniones ni tener contactos. No nos vemos. Hice la lista de contactos estrechos y llegué a tres personas”.