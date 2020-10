Para pagos de Jubilados de ATE “no hay plata”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Alberto Scheiflet, representante de Jubilados de ATE, expresó este viernes en entrevista con La Cien Punto Uno que “planteamos que necesitábamos un gesto hacia los jubilados, ellos hablan de que son unas personas de riesgo, la única respuesta que tenemos es que no hay plata”.

Scheiflet recordó que “ellos tienen una deuda histórica con la caja. El jubilado necesita cobrar… Pide plata… Él ya aportó, y ya tiene su plata, debería tener su dinero”.

Al parecer, sí hay plata “cuando se necesita que aprueben una ley”. Sin embargo, “como ya no estamos trabajando, no hay dinero para pagarle”, dijo Scheiflet.

Remarcó que “estamos cansados de ir a reuniones, y hacer catarsis. No hacen nada, no solucionan ni te vuelven a llamar, te dejan hablar total… no tienen soluciones”.

De manera que, para Scheiflet los no se ocupan de lo que deben solucionar. Nosotros, los jubilados vamos a las reuniones, y planteamos cómo se podría salir de esta situación. Un gesto, porque el Gobernador no renuncia a los gastos que guardan, y los diputados renuncian a sus asesores”.

Por eso, “lo único que nosotros queremos, es que se ocupen de los jubilados, los cuales están muy mal, psicológicamente estamos mal… Muchos no saben qué hacer porque no tienen un peso”, dijo finalmente el entrevistado.