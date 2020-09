Wasserman: “Si esto sigue así, en 14 días vamos a tener que retroceder de fase”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo manifestó el director del Hospital Regional, Eduardo Wasserman, quien habló sobre la difícil situación que vive la ciudad con el brote de coronavirus y destacó la falta de compromiso de parte de la ciudadanía: “Siguen habiendo reuniones sociales, la situación es crítica”, dijo.

El director del Hospital Regional de Comodoro Rivadvaia, Eduardo Wasserman se refirió al actual contexto que atraviesa la ciudad con los contagios de coronavirus que no cesan y que ya alcanzan 540 activos.

Al respecto cuestionó la falta de compromiso de la sociedad: “Siguen habiendo reuniones sociales, la situación es crítica”, y señaló que “la realidad es que hoy por hoy tenemos el hospital a cama llena. Hoy la situación es compleja, algunos pacientes tienen cuadros muy graves y la situación se empieza a ‘empiojar’”, indicó.

Wasserman, señaló que se continúa apelando a la solidaridad de la comunidad “tenemos que tratar de contener las cuestiones sociales y lograr que la gente se meta en las casas. No hay forma de que algunas personas entiendan la gravedad de la situación, algunos siguen saliendo a la calle y el contexto es muy complicado. No hay que llegar a que fallezca algún familiar o persona cercana para que tomen conciencia, eso no sería para nada bueno”, manifestó.

Asimismo, el director habló de la inconformidad de algunos sectores por las medidas de restricciones que comenzaron a regir en la ciudad, “la cosa está repartida. Hay mucha polémica en la ciudad. El martes estuve hablando con un comerciante que me decía que los obligaron a cerrar por tres meses, cuando la situación no era tan compleja, y ahora que el contexto es más complicado se pretende que el sector vuelva a parar, me decía que, económicamente, es algo que los destroza”, dijo a Radio Crónica.

Por último, afirmó que “hoy el intendente tiene presiones de todos lados, me parece que va a tener que encontrar alguna solución a todo este problema. Pienso que si esto sigue así, dentro de catorce días vamos a tener que retroceder de fase”, concluyó.