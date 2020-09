Wasserman: “Por más que pongan fase cero me parece que la situación no va a poder ser controlada”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El sistema sanitario en Comodoro está colapsado y en los nosocomios solo se atienden los casos más graves. Hoy se incorporarían cinco nuevas camas de terapia intensiva tras una reorganización del Hospital Regional.

Eduardo Wasserman admitió que “estamos complicadísimos, el virus no para” al mismo tiempo que anunciaba que “la ocupación de camas de terapia intensiva es plena”, sobre todo en el área para pacientes de Coronavirus.

Para palear esta situación, “vamos a habilitar otra Unidad de Terapia Intensiva con cinco camas, para hoy estaría armado este sector”, anunció el Director del Hospital Regional en comunicación con FM La Petrolera.

El personal de Salud enfrenta y vive en carne propia los efectos del virus, ya que “en cada sector hay un personal afectado”. Wasserman confiesa que “no se sabe por dónde viene el virus, se está complicando mucho el contacto”, y asegura que la mayoría de los contagios “son por contactos afuera del hospital”.

“Por más que alguno ponga fase 0 me parece que la situación no va a poder ser controlada, si va a ser controlada hay que poner una mano mucho más dura, mucho más inflexible y no sé si a esta altura de los acontecimientos se puede llegar a hacer”, aseveró.

El doctor planteó que “no hay forma de controlar esto si siguen haciendo fiestas clandestinas, festejando cumpleaños de 15 y haya multitudinarias agrupaciones”, destacando que esta enfermedad es muy peligrosa y “van a tomar parte de esta situación la gente adulta y con patología preexistente que puede tener una persona mayor de 60 años”, como vienen reflejando las cifras de muertes día tras día.

A pesar de las advertencias, “nosotros decimos estas cosas y nos putean en colores igual”, comenta Wasserman, quien finalizó asegurando que “no hay control”.