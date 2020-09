Urbano: “No tenemos personal contagiado trabajando y eso nos da tranquilidad”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El director del Hospital Andrés Ísola, Dr. Ariel Urbano, brindó un panorama epidemiológico de nuestra ciudad y afirmó que “por el momento la situación está controlada, no tenemos una saturación de la ocupación de camas del hospital.

La Terapia Intensiva tiene todos los respiradores disponibles, el servicio más afectado es Clínica Médica, pero no tenemos casos graves”.

Urbano confirmó que de los trabajadores de la estiba, “salió un grupo bastante importante de contagiados, ya se hizo el control del brote y están todos en seguimiento. La mayoría es gente joven y por el momento no traen necesidad de internación”. Sin embargo, la gran cantidad de contactos estrechos dificulta un poco el control general.

Faltas de respeto

El doctor Urbano reiteró que la persona que es contacto estrecho y tenga hisopado negativo, debe continuar con el aislamiento y en ese sentido remarcó que “la gente le está faltando mucho el respeto al personal de Salud, han llegado a insultar a los médicos, recriminándoles el por qué tienen que cumplir el aislamiento o por qué no los hisopan. El personal está en una situación muy crítica, no nos pagan el sueldo, no tenemos fecha de cobro y a pesar de todo eso están trabajando y la gente los agrede bastante”.

Bien de insumos

En cuanto a los insumos, el director del hospital aseguró que están bien, el miércoles han traído más elementos del Ministerio de Salud que envió Nación: “Desde que empezó la pandemia, prácticamente no tuvimos ningún paciente que requirió una larga internación, así que tuvimos un uso responsable y los servicios están cubiertos. No tenemos personal de Salud contagiado trabajando y eso nos da tranquilidad”.