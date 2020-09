Tv pública de la Provincia: «no podemos hablar de megaminería»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En la Provincia ya son dos los meses que les adeudan a les trabajadores estatales. También les deben el aguinaldo. Esto incluye a quienes se desempeñan en la salud pública en medio de la pandemia y a jubilados y jubiladas.

Sin embargo los gremios y las asambleas ambientalistas se preguntan si realmente falta la plata o no es más que una estrategia del gobierno para concretar su plan: permitir la instalación del proyecto minero Navidad que pretende instalar este año la multinacional Pan American Silver.

La minería a cielo abierto está prohibida en la provincia desde al año 2003 cuando el pueblo se levantó por el No a la Mina en Esquel. Y sigue sin contar con licencia social. Por eso la sospecha de organizaciones ambientalistas tiene sustento: las mineras y el gobierno tienen la necesidad de crear una crisis para hacerle creer al pueblo que necesita de la explotación minera para generar recursos económicos.

A Pan American Silver (PAS) parece no importarle la prohibición: en la reunión anual de directivos y accionistas realizada este año en forma virtual por la pandemia se informó que hay tres proyectos en la cartera de la empresa que van a generar valor accionario en el corto plazo y uno de ellos es el proyecto Navidad. A esa reunión tuvo acceso Kirsten Francescone del observatorio minero Mining Watch Canada, invitada para llevar las preguntas de las comunidades en donde está instalada la empresa. Kirsten envió las preguntas de las comunidades de Guatemala y de Chubut pero nunca fueron contestadas.

Pero Pan American Silver no creería posible realizar el proyecto si no contara con el apoyo de socios locales. El primer socio es el mismo gobierno, luego vienen los empresarios, los dirigentes locales y por supuesto los medios de comunicación fundamentales para hacer creer que los vecinos y vecinas de la meseta quieren que la PAS empiece a explorar para generar trabajo. Hacen creer eso a pesar de que la mayoría de vecinas y vecinos de la zona dicen otra cosa. Dicen que lo que es sino agua para explotar la ganadería y la agricultura; y que no quieren la megaminería porque implicaría un riesgo de contaminación en el río Chubut, el único de toda la provincia. Inclusive están por presentar un proyecto de iniciativa popular para robustecer la ley que prohíbe la actividad con el empuje de miles de firmas en todo el territorio provincial.

Pero la mirada de vecinos y vecinas de la meseta solo aparece en medios de comunicación autogestivos, no está en las empresas privadas de comunicación ni tampoco en las públicas como el Canal 7 de Rawson.

Víctor Morales que lleva 26 años al aire en Canal 7 de Rawson sabe mejor que nadie que la oposición megamineria es un tema prohibido en la televisora pública: “Desde mi programa cada vez que digo algo sobre el tema me llaman por teléfono para pegarme un tironcito en donde más duele. Nosotros no podemos hablar de megaminería en el programa. Cada tanto digo algo y participo de las marchas. El Gobierno sabe cuál es mi postura. Voy a ponerme a trabajar en las redes en contra de la megaminería porque desde el canal no lo puedo hacer. La censura existe y no es solamente en el canal.

La gente que trabaja en ambiente en Trelew no puede hablar en contra. Porque Trelew va a ser el gran centro de operaciones comerciales. Vayan por la ruta 7 y van a ver, entre Trelew y Rawson, la cantidad de galpones nuevos que existen. De quiénes son esos galpones. Todo de la megaminería. Están seguro de que la van a aprobar”, comentó Morales en una entrevista con La Namunkurá.

Pero no son solo los medios de comunicación, en la provincia gobernada por Mariano Arcioni el lobby de la megamineria se extiende hasta en la religión: “Es tremendo el lobby (minero) que hay. Una cosa es hablarlo desde acá y otra distinta es ir a las comunidades. El neoliberalismo de los 90′ nos ha dejado implantado mucho: en Lagunita Salada, por ejemplo, existen 5 iglesias evangélicas; y éstas iglesias están pagadas por la megaminería. El trabajo de ellos es de todos los días, como hormigas. Es muy fuerte el lobby y que no nos extrañe que el 23 de diciembre nos quieran meter la megaminería. Esto de la pandemia les vino como anillo al dedo al gobierno porque pareciera que la única solución es la megaminería. Este gobierno actual está puesto por la megaminería, solo por eso no se cae en tamaña crisis. No se cae por el lobby minero. Es así la historia, dura pero clara. Debemos estar muy alertas”.