Trump y Biden describen realidades muy diferentes sobre el coronavirus

El presidente Trump y el exvicepresidente Joe Biden ofrecieron versiones muy diferentes de la respuesta del Gobierno federal a la pandemia del coronavirus.

Cuando se le preguntó a ambos candidatos durante el debate sobre el manejo de la pandemia, Biden señaló el impactante número de estadounidenses que han muerto o contraído coronavirus desde que la pandemia llegó a las costas de Estados Unidos.

«Cuando le presentaron ese número, (Trump) dijo: ‘Es lo que es’. Bueno, es lo que es porque eres quien eres. Es por eso que es. El presidente no tiene ningún plan. No ha presentado nada. Sabía desde febrero lo serio que era esto», dijo Biden, refiriéndose a las entrevistas de Trump con el periodista Bob Woodward, en las que indicó que quería minimizar el coronavirus para no crear pánico a nivel nacional.

«Tú no te asustes. Él entró en pánico», agregó Biden.

Trump respondió diciéndole a Biden: «Nunca podrías haber hecho el trabajo que hicimos». Y citó el manejo de la gripe porcina por parte de la administración Obama.

«Tenemos los trajes. Tenemos las mascarillas. Hicimos los ventiladores. No habrías hecho ventiladores. Y ahora estamos a semanas de una vacuna. Ya estamos haciendo tratamientos. Menos gente está muriendo», dijo Trump, quien culpó a China por el virus y argumentó que la percepción de la falta de éxito de su Gobierno en el manejo de la pandemia es el resultado de la mala prensa.

«Te diré, Joe, nunca podrías haber hecho el trabajo que hicimos. No lo llevas en la sangre. Nunca podrías haberlo hecho, Joe», añadió Trump.

El presidente mencionó el plan del Gobierno para distribuir rápidamente una vacuna contra el coronavirus una vez que esté lista para ser desplegada. Pero Biden respondió, cuestionando por qué los estadounidenses deberían confiar en alguien que miente tan frecuentemente.

«Este es el mismo hombre que te dijo que para Pascua esto se habría ido. Que cuando el clima fuera cálido se habría ido… como un milagro. Y por cierto, tal vez podrías inyectarte un poco de lejía en el brazo», dijo Biden.

Trump afirmó durante el debate que el comentario sobre la lejía que hizo a principios de este año fue sarcástico. CNN ha comprobado esto antes, y simplemente no había ninguna indicación de que no estuviera hablando en serio.