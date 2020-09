Trump ignora la ciencia en un peligroso mitin en un espacio cerrado

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente Donald Trump ofreció un nuevo y flagrante ejemplo de su negativa a anteponer la ciencia médica a la política con un gran mitin bajo techo que se burló del distanciamiento social el domingo por la noche, mientras la pandemia que manejó mal ahora se ha cobrado más de 194.000 vidas estadounidenses.

El evento en Nevada, su segundo mitin en el estado en otros tantos días, no solo arriesgó la salud de los presentes, miles de los cuales estaban apiñados dentro de una planta de fabricación desafiando la prohibición estatal de reuniones locales de más de 50 personas. También tiene el potencial de convertirse en un evento superpropagador que podría sembrar brotes de covid-19 en la comunidad en general. Trump no había realizado un mitin en interiores en casi tres meses, desde el último, en Tulsa, Oklahoma, después de lo cual la ciudad vio un aumento en los casos y varios miembros del personal de campaña junto con agentes del Servicio Secreto dieron positivo por el virus.

Las escenas discordantes del evento bajo techo chocaron con imágenes del primer fin de semana de los juegos de la NFL que se llevaron a cabo en estadios vacíos y cavernosos, lo que refleja cuán casi solo el presidente, de quien se podría esperar que dé el ejemplo, es responsable de las infracciones más peligrosas de las recomendaciones de coronavirus de su propio gobierno.

Brian Stelter de CNN informó que las principales cadenas de televisión, incluida CNN, decidieron no enviar a sus equipos y corresponsales a la manifestación por su propia seguridad. No es inusual que las empresas de medios tomen medidas para proteger a sus empleados en zonas de guerra en el extranjero, pero tales precauciones son extremadamente raras en el país de origen.

El mismo abandono de hechos inconvenientes para servir los caprichos personales, los objetivos políticos y las teorías de conspiración de Trump probablemente se destacará nuevamente el lunes cuando el presidente visite uno de los incendios forestales del oeste en California, donde más de 1,2 millones de hectáreas se han quemado este año y 22 personas han muerto desde mediados de agosto. El presidente insiste en que los incendios se deben a una mala gestión forestal. Los científicos argumentan que se han visto agravados por el cambio climático.

Acelerando los esfuerzos para reformar la realidad

A medida que se acercan rápidamente las elecciones, el intento más amplio de la administración de reconfigurar la realidad para beneficiar y acomodar a un presidente desenfrenado se está acelerando, incluso entre los funcionarios del gobierno que parecen estar tratando de detener que salga la historia completa de la emergencia del coronavirus. La decisión de Trump de no compartir lo que sabía sobre el potencial letal de la enfermedad en febrero, detallada en el nuevo libro de Bob Woodward, puede haber costado decenas de miles de vidas. Los efectos económicos de la pandemia son devastadores. Sin embargo, como demuestran sus incesantes demandas de apertura de estados, basadas en motivos políticos más que en rigor científico, el presidente todavía no está tomando el precio humano del covid-19 con seriedad.

Un esfuerzo similar de crear una realidad que Trump preferiría está en marcha, ya que miente repetidamente sobre lo que dice es un intento demócrata de manipular la votación en noviembre. De hecho, sus propios designados políticos en el Departamento de Seguridad Nacional están acusados de tratar de ocultar todo el alcance de la interferencia electoral rusa diseñada para apuntalar su campaña final. CNN informó la semana pasada que el mismo informante que planteó esa denuncia también había advertido que los funcionarios también habían modificado las evaluaciones de inteligencia para minimizar la amenaza planteada por los supremacistas blancos y alinearlos con los comentarios falsos hechos por el presidente sobre antifa y los grupos izquierdistas y anarquistas.

Mientras tanto, nuevos signos de investigaciones por motivos políticos en el Departamento de Justicia se suman a la reputación del secretario de Justicia, William Barr, como el ejecutor personal de Trump y también a las preocupaciones de que una investigación que ordenó sobre los orígenes de la investigación de Rusia se esté cocinando para ofrecer a Trump una sorpresa pre-elecciones.

En todo Washington, parece ser una historia similar, ya que las verdades y los hechos se remodelan para apoyar a un presidente que admitió la semana pasada que su cosmovisión y percepción de la realidad se filtran hora tras hora de los programas de opinión de Fox News cuyo consejo parece valorar por encima de algunos de los expertos altamente calificados de su propio gobierno.

Trump disfruta de su rol como divisor y promete ser «cruel»En un nuevo ejemplo del presidente eligiendo posiciones conspirativas o fantásticas que coinciden con sus objetivos políticos, en lugar de aquellas basadas en hechos y ciencia, se quejó durante el fin de semana de que los incendios forestales en California eran el resultado de una mala gestión forestal. Esto está en consonancia con su creencia expresada anteriormente de que los gobiernos estatales deben «rastrillar» y «limpiar» los suelos de los bosques para eliminar la leña de los incendios forestales. Muchos científicos han dicho que las sequías y las temporadas de incendios más prolongadas son una consecuencia directa del cambio climático y han producido estudios revisados por pares para respaldar sus conclusiones. Pero tal conclusión es inconveniente para el deseo del presidente de promover los combustibles fósiles y le requeriría desafiar la ortodoxia conservadora.

«Habla con un bombero, si crees que el cambio climático no es real», dijo el alcalde demócrata de Los Ángeles, Eric Garcetti, a Jake Tapper de CNN en «State of the Union » el domingo. «Parece que esta administración son los últimos vestigios de la Sociedad Tierraplanista de esta generación».

Uno de los principales asesores económicos de Trump, Peter Navarro, advirtió en varios artículos académicos que el cambio climático era uno de los desafíos ambientales potenciales más serios de la época. Pero en una entrevista con Tapper, en la que repetidamente se negó a responder preguntas sobre el nuevo libro de Woodward, Navarro parece haber cambiado sus puntos de vista para adaptarse a los de Trump.

«Durante muchos, muchos años, particularmente debido a los recortes presupuestarios, no hubo ninguna inclinación a administrar nuestros bosques. Eso es realmente un problema real», dijo Navarro.

Un presidente todopoderoso

El triunfo de la ideología política de Trump sobre los hechos y la verdad subraya la forma en que ha eliminado sistemáticamente a las personalidades y fuerzas restrictivas de su administración. En muchos casos, el gobierno ahora funciona como una versión masiva de la organización Trump, todos trabajando para cumplir los deseos del jefe todopoderoso. Si bien Trump había deshonrado al reparador legal Michael Cohen en su vida empresarial para imponer su voluntad, ahora tiene leales que están trabajando para subvertir lo que ven como la oposición del «Estado profundo» en la burocracia a un presidente que exige lealtad total.

No está claro si la toma de poder del presidente será un factor decisivo en la elección, a pesar de las advertencias del expresidente Barack Obama durante la convención demócrata de que el futuro de la democracia estadounidense y la integridad de la república están en la papeleta electoral.