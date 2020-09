Trabajadores viales iniciaron un paro provincial hasta que depositen sueldos de julio

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (Sitravich), Carlos Milani, en diálogo con ADNSUR, confirmó el inicio de una retención de servicios del sector que se lleva a cabo en toda la provincia de Chubut. La medida que se prolongará hasta que se concrete el pago de los haberes del mes de julio.

Por mayoría de las asambleas realizadas en distintas localidades, se resolvió esta medida de fuerza de retención de servicio sin asistencia al lugar de trabajo. “La falta de previsibilidad es la situación que genera más incertidumbre y mayor bronca en los trabajadores. Con los haberes de julio que están pendientes de pago se pagan los viáticos de campaña, hay otro agravante porque además, hubo un problema en la liquidación de los viáticos de campaña de mayo”, detalló Milani.

Esta situación se dio en Esquel y Gaiman, incluso hay trabajadores que no percibieron los viáticos de campaña de mayo. “La situación de los trabajadores es crítica más allá de la situación general con 3 meses de atraso”, dijo. Milani además, señaló que los trabajadores “plantearon la bronca por no poder cobrar y la imposibilidad de poder asistir al trabajo porque los transportes públicos no están circulando normalmente y el trabajador tiene que trasladarse en sus vehículos particulares. Esto es imposible de sostener si no se perciben los haberes”.

Y explicó que los ingresos de la campaña son un porcentaje importante para el trabajador vial. En algunos casos les significa hasta el 50% de sus ingresos. “Pero además, es el dinero con el que el trabajador tiene que sostenerse en el campo los 10 días que tiene que prestar su servicio y también necesita dejar algo para el sustento de su familia”, manifestó el gremialista.

Además de exponer, que con cada cobro de sueldo, los trabajadores están sosteniendo los vencimientos de las tarjetas de crédito, que se suman a los alquileres y los compromisos con entidades financieras. “Para este mes, las perspectivas son más graves, ya que no finalizaron de pagar el segundo rango. A esta altura, parecería que los haberes de julio del tercer rango, se van a pagar en octubre”, puntualizó.