Trabajadores de la salud se manifiestan “seguimos sin cobrar, necesitamos solución urgente”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los trabajadores de la salud se están manifestando en el frente del hospital Andrés Isola » seguimos sin cobrar, hay cada vez más afectados por el virus y esto no sabemos de qué manera visibilizarlo para tener una respuesta» dijo uno de las trabajadoras de Salud.

Patricia que es reclamante pero a su vez cumple con sus obligaciones laborales en pandemia expresó «no podemos dejar de trabajar en el contexto en el que estamos pero necesitamos que no solucionen esto urgente, la gente no puede más».

«Hay cada vez más personal afectado con el virus y los servicios están recargados no sabemos de qué manera visibilizar lo para tener una respuesta y seguimos trabajando porque no podemos dejar de trabajar en el contexto en el que estamos pero necesitamos que nos solucionen esto urgente. La gente ya no puede más, no hay manera de llevar esta crisis particular de cada uno de los trabajadores. Hoy hubo una reunión en la legislatura de los sindicatos y mañana se van a movilizar a Rawson para la sesión».

En relación al tema del juicio político solicitado al gobernador, la trabajadora dijo «no es lo que nos mueve al conjunto de los trabajadores, lo que nos mueve al conjunto de los trabajadores es nada más ni nada menos que cobrar los sueldos. Es lo que necesitamos, después el tema de los juicios políticos que es lo que se está moviendo es una salida institucional a la crisis que hay, pero son dos caminos y dos alternativas». La lucha de los trabajadores pasa por otro lado qué es cobrar los sueldos y lo que se necesita, porque acá no se deja de trabajar, queremos cobrar lisa y llanamente.