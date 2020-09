Taxistas se movilizaron al Municipio en reclamo de beneficios impositivos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Una gran cantidad de taxistas se movilizaron ayer al Municipio en reclamo de beneficios impositivos en medio de una caída del trabajo que es, según aseguran, del 60 y 70 por ciento. Los taxistas entregaron un petitorio al intendente y otros a concejales de nuestra ciudad, con los distintos pedidos que realizan para afrontar tan difícil momento.

El trabajo nos ha caído en un 60, 70 por ciento, la economía del taxi está pasando por un muy mal momento y no tenemos ningún apoyo por parte del Municipio. Tenemos que seguir pagando los impuestos como se acordaron en el Presupuesto para este año y entendemos que hemos hecho un gran esfuerzo, fuimos una de las actividades que estamos desde el principio de la pandemia, hemos cumplido con el servicio y hemos estado siempre al pie del cañón”, indicó Edgar Sandanella, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis.

La licencia más cara del país

El taxista madrynense explicó que hay una Contribución Única para Transporte Público de Pasajeros (Cutpp), “donde se paga la habilitación comercial, ingresos brutos y la patente del vehículo.

También estamos pagando la Licencia de Conducir más cara del país, nosotros pagamos 4200 pesos por año, cuando, por ejemplo, San Luis paga mil pesos y es la misma licencia”. Otro de los pedidos tiene que ver con el carnet sanitario: “No puede ser que paguemos mil pesos todos los años, es una pequeña fotocopia que no tiene ningún gasto”. Hasta ahí lo que pagan los taxistas a nivel municipal, además hay que agregarle la audiometría y el examen psicológico.

Esfuerzos

En definitiva, el pedido de los taxistas es ser eximidos por este año del Cutpp: “Hemos agotado todo el diálogo, nosotros siempre apostamos a eso, pero no tuvimos respuestas y la gente está cansada. Nosotros habíamos planteado al Municipio una rebaja en relación a la caída de nuestro trabajo, o sea del 60 ó 70 por ciento, una ayuda, algo. Ahora nos aumenta el combustible y no estamos para aumentar la tarifa. Estamos en esta situación donde todos estamos haciendo un esfuerzo, pero el Municipio no, por lo menos para con nosotros”, dijo Sandanella.

En análisis

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre dijo que “analizaremos estas cuestiones, nosotros somos conscientes de lo que se está viviendo y siempre en lo que podamos dar una mano, ahí vamos a estar”. Además, el jefe comunal se refirió al pedido de los taxistas de regular la tarifa de los remises y expresó que “vamos a avanzar para que ningún sector sea perjudicado, que todos puedan trabajar en condiciones de igualdad”.