Tavella: “Se está diciendo que se va a pavimentar la ruta”

Gabriela Tavella, representante de los Vecinos Autoconvocados por el No a la mina en Gualjaina, informó que se mantienen en alerta ante la activación de la actividad minera, ya que se escucha que van a “pavimentar la ruta 12”.

En entrevista exclusiva con Cholila Online, Gabriela Tavella comentó que los vecinos manifestaron este miércoles en la plaza de Gualjaina para rechazar la megaminería.

¿Cuál era el fin de esta marcha?

Nosotros somos el grupo de Vecinos Autoconvocados de Gualjaina. Nosotros ya veníamos marchando hace ya bastante tiempo, pero cuando comenzó el tema de la cuarentena dejamos, un poco de marchar, por respeto.

El tema es que, empezamos a notar que la agenda minera continuaba. Que estaba avanzando, y empezamos a preocuparnos.

Surgió como una propuesta, y nos convocamos para el día de ayer miércoles en la plaza del pueblo. Marchamos por la calle principal del pueblo.

Marchamos por la disconformidad, ya que no vamos a aceptar esto de que ellos, mientras que nosotros estamos en casa cuidándonos, ellos están preparando el terreno para instalar la minería.

¿Esto viene en consonancia con un comunicado que emitió la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh)?

Sí, nosotros escuchamos la noticia. Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut convocó a todos los pueblos para que salgamos, y nosotros decidimos salir.

¿Qué nos puedes contar de Gualjaina?

Es un pueblo que está en la meseta patagónica, pero nosotros acá tenemos muchos recursos. Nosotros queremos que el desarrollo venga de trabajar la tierra y el turismo sustentable. No queremos minería.

Están prometiendo muchas obras, que seguro vienen de fondos de la minera. Sabemos que la Provincia no tiene dinero para lo que están prometiendo.

En este contexto de pandemia ¿Cuáles son las alertas que ustedes están observando?

Principalmente, que se está diciendo que se va a pavimentar la ruta. Sabemos, en su momento, que la ruta 12 hasta Gualjaina… Sabíamos que la habían hecho para el proyecto minero anterior, que como no sucedió, se quedó a mitad de camino.

Como ahora están queriendo pavimentar de nuevo la ruta. Estamos alertas.

¿Qué cantidad de habitantes tienen?

Aproximadamente 1.400 personas que viven en Gualjaina. Hace poco se empezó la iniciativa popular… acá tenemos casi el 15% que firmó por la iniciativa popular por el No a la mina. Hay mucha gente que tiene miedo por el trabajo y no participa. Sabemos que es mucha más la gente, que está con el No a la mina.

Hicimos un grupo de WhatsApp, luego en el Facebook cada uno va replicando en grupos… la otra manera es estar en la plaza visualizándonos.

Concluyó la entrevista informando que el 5 de octubre van a volver a marchar. Asimismo, insistió en que van a empezar a seguir mostrando lo que hacen en los medios de comunicación.

