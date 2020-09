Tapia: “Después de las eliminatorias nos reuniremos para ver cuando vuelve el torneo local”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente de AFA, Claudio Tapia anunció este lunes que los dirigentes del fútbol argentino se reunirán «con las autoridades sanitarias, para ver cuando puede volver el torneo local», y remarcó que hoy en día «no se puede asegurar una fecha de regreso, ni el 16 de octubre ni ninguna otra».

«Siempre fuimos respetuosos de las autoridades sanitarias y por eso estamos esperando que nos permitan volver cuando ellas lo dispongan. Nosotros venimos trabajando en el regreso del fútbol y entendemos que mucho no debe faltar, pero la definición sobre el retorno de la actividad la toma el Ministerio de Salud», advirtió Tapia.

«Por eso, después de las fechas de eliminatorias mundialistas (8 y 13 de octubre) nos reuniremos con las autoridades sanitarias para ver cuando puede volver el fútbol local», le anticipó a Espn el titular afista.

Posteriormente Tapia se involucró en la cuestión principal que afecta a toda la sociedad y que tiene paralizado al fútbol local, que es la pandemia de coronavirus, y al respecto precisó que hay «provincias que están en situaciones muy particulares y es difícil. No podemos volver a jugar sin atender todas las situaciones, porque por ejemplo Newell’s no consigue rivales para jugar amistosos. El interior la está pasando mal».

«Todos queremos jugar, pero cuando estén las circunstancias sanitarias dadas. Acá no se pueden extender las listas de buena fe, porque las condiciones no están. Hoy el mercado de pases no se mueve y es por la situación que estamos atravesando», apuntó.

«Lo que nosotros pretendemos resolver en principio son los torneos que se están jugando en el ascenso. Hicimos convenios hasta para jugar a fines de diciembre. Después, la Comisión de Torneos de la Liga Profesional tiene diferentes bocetos. Pero hoy no se puede asegurar ninguna fecha, ni el 16 de octubre ni ninguna otra, para la vuelta del fútbol de primera, simplemente porque no se puede dar ninguna», remarcó.

El presidente de AFA ratificó acto seguido que «no habrá descensos esta temporada», y aunque ello provoque un incremento de equipos en primera división, contrariando lo que se había resuelto entre los dirigentes de reducir la cantidad de participantes en vez de aumentarla, fue parte del análisis que realizó Tapia.

«Sabemos que si íbamos a una liga de 22 equipos y ahora pasamos a otra de 26, nos estamos contradiciendo con lo que dijimos, pero hoy la realidad económica es difícil y hay que adaptarse. Después, con el tiempo, todo eso se irá ajustando, porque con los dirigentes estaba previsto tener 22 equipos en primera», aclaró.

«Pero también hay que tener una reestructuración en todas las categorías. Por ejemplo no se puede jugar la primera D con 16 equipos, pero si pudimos modificar los torneos Federales, en los que el C tenía 260 equipos y el B 380, como no vamos a modificar las restantes categorías del fútbol argentino», argumentó.

La recta final de la charla transcurrió sobre el seleccionado argentino, que el jueves 8 de octubre enfrentará a Ecuador en la cancha de Boca Juniors y el siguiente martes 13 visitará a Bolivia en los 3.650 metros de altura del estadio Hernando Siles, de La Paz.

«Traerlo a Lionel Scaloni como técnico de la selección fue una gran decisión. Estamos muy contentos con él porque el equipo tiene una gran proyección con la gente joven que hay. Y también estamos felices con las divisiones juveniles, porque están trabajando muy bien, algo que hace mucho no pasaba», enfatizó.

«Pero atención que el proyecto de selecciones también incluye al fútbol femenino, fútbol playa y fútbol sala también», extendió su descripción.

Y finalmente explicó suscintamente como será el recorrido y la estadía de los futbolistas citados por Scaloni que vendrán desde Europa, con Lionel Messi a la cabeza, para esta ventana de eliminatorias, la primera de nueve rumbo a Qatar 2022.

«Los jugadores vendrán en un chárter que pagará la AFA y el médico de selecciones, Daniel Martínez, armó una burbuja en el predio de Ezeiza que ya está funcionando desde hace una semana», refirió.

«Y estamos esperando otro protocolo que tiene un poco del que hizo FIFA y otro poco del de Conmebol, para si se da algún caso positivo», completó Tapia, firme como el primer día en su postura de privilegiar la salud por encima de cualquier otra proyección futbolística.