Suspendieron la actividad portuaria ante el aumento de casos de covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Salud, Fabián Puratich, indicó este lunes que debido a la confirmación de nuevos casos de COVID-19 en Puerto Madryn, cuyos análisis se realizaron en laboratorios privados y se notificaron tardíamente, el Gobierno Provincial tomó la decisión de suspender la actividad portuaria en esa ciudad durante 24 horas, “para ordenar epidemiológicamente la situación, notificar formalmente a las personas de los resultados de sus hisopados y ver quiénes tienen que continuar en aislamiento y quiénes no”.

En diálogo con la prensa, Puratich explicó que “durante el transcurso del fin de semana, más precisamente en el día de ayer (domingo), nos llegaron distintas notificaciones informales respecto a ciudadanos de Puerto Madryn que por cuenta propia se habrían realizado hisopados para la detección del Covid-19 en laboratorios privados de dicha localidad”.

“Nosotros como Ministerio de Salud no teníamos ninguna notificación formal respecto a esta situación, lo cual es grave porque con estos hisopados se habrían detectado casos positivos para Coronavirus respecto de los cuales en un primer momento no pudimos realizar el estudio epidemiológico correspondiente, por no contar justamente con esa información de antemano”, destacó el titular de la cartera sanitaria provincial.

“Recién pudimos hacernos con dicha información pasadas las 22 horas del día de ayer”, detalló Puratich, añadiendo que “en consecuencia nos pusimos en contacto con la Secretaría de Pesca provincial y con las autoridades portuarias de la localidad de Puerto Madryn, y tomamos la decisión de suspender la actividad portuaria en esa ciudad durante 24 horas, para poder así ordenar epidemiológicamente la situación, notificar formalmente a las personas de los resultados de sus hisopados y ver quiénes tienen que continuar en aislamiento y quiénes no”.

Contactos estrechos

“Esto último es especialmente importante, porque si una persona tuvo contacto estrecho con un paciente confirmado para Coronavirus no alcanza con la simple realización de un hisopado, sino que tiene que cumplir sí o sí con los 14 días de aislamiento antes de poder retornar a sus actividades habituales”, dijo.

En tal sentido, el ministro provincial enfatizó que “si bien todos los ciudadanos tienen la libertad de realizarse por cuenta propia los hisopados en aquellos laboratorios que están habilitados para tal fin, estos laboratorios deben informar formalmente al Ministerio de Salud del resultado de dichos análisis, y los pacientes deberán seguir cumplimentando el aislamiento correspondiente aun cuando los hisopados hubieran resultado negativos”.

“Si uno ha sido contacto estrecho de un paciente con Covid-19 no basta con el hisopado negativo para descartar la enfermedad, porque ésta puede estar todavía en fase de incubación, por lo que todo aquel que haya sido contacto estrecho obligatoriamente deberá cumplimentar los 14 días de aislamiento establecidos por protocolo, independientemente del resultado de sus hisopados”, sostuvo Puratich, remarcando que “hoy por hoy, el aislamiento es la medida más importante que tenemos para evitar la propagación de esta enfermedad”.