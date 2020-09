Soda Stereo y el último concierto a 23 años del nada más queda

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Fueron tres horas de recital, 27 canciones y un recuerdo vivo para toda la eternidad de nuestro rock nacional. La banda Soda Stereo que marcó un antes y un después en la música popular de latinoamérica, coronó la noche del 20 de septiembre con un eterno «Gracias totales».

Con una identidad propia, glamour y estilo característico, el trío conformado por Zeta Bosio, Charly Alberti y Gustavo Cerati, fue un fenómeno que marcó una era en nuestra cultura nacional.

Fue en 1997 cuando Soda Stereo publicó una sentida carta publicada en el Suplemento Sí! del diario Clarín a sus fans anunciando la separación del grupo:

“Estas líneas surgen de lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea, y en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra disolución. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes y gratificantes en mi vida como Soda Stereo.

Cualquiera sabe que es virtualmente imposible llevar adelante un grupo sin cierto nivel de conflicto. Es un frágil equilibrio en la pugna de ideas que muy pocos consiguen conservar por espacio de quince años y hacer de ello una cadena de hechos artísticos relevantes para la gente, como nosotros orgullosamente hicimos.

Pero, últimamente, diferentes desentendimientos personales y musicales fueron creando un nudo de tensión emocional que empezó a comprometer ese equilibrio. Ahí mismo se generan excusas para no tocar, excusas para no enfrentarnos, excusas para no crear, excusas finalmente para un futuro grupal en que ya no creemos como hacíamos en el pasado.

Cortar por lo sano es, valga la redundancia, hacer valer nuestra salud mental por sobre todo y, también, una muestra de respeto hacia el público que nos sigue y nos siguió todo este tiempo. Me gustaría aclarar, además, que este estado nada tiene que ver con mis viajes frecuentes a Chile (yo estoy radicado aquí, en mi país, y es aquí donde pretendo recorrer mi futuro como lo hice siempre) ni con los esporádicos proyectos musicales que haya realizado al margen de Soda.

Esta decisión ha nacido del interior del grupo y desde ahí también se genera una «nueva» excusa para volver a encontrarnos por última vez: la música, que es la que mejor habla y hablará por nosotros. Un fuerte abrazo & hasta pronto”.

Fue así que Soda Stereo, comenzó una gira de conciertos de despedida, el 30 de agosto de 1997 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y terminó el 20 de septiembre en el Estadio Monumental, luego de 6 conciertos en Norteamérica y Sudamérica. Esta gira de despedida vio a la banda tocar sus grandes éxitos por Ciudad de México, Monterrey, Caracas, Santiago y Buenos Aires bajo el título El último concierto. Fue así que Soda Stereo pasó a la eternidad y no volvió a tocar en vivo hasta 2007, cuando realizaron su gira de reunión “Me Verás Volver”.

Con los brazos abiertos de par en par, Cerati realizó un ademán como si buscara las palabras para rematar su despedida y, tras unos segundos de silencios remató con la inmortalizada frase: “Gracias… ¡totales!”.

Soda Stereo le permitió al rock argentino cruzar las fronteras e influenciar a una lista de artistas a lo largo no sólo de latinoamérica, sino del mundo.

“No sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy…GRACIAS… ¡TOTALES!”.