Sierra: “Los salarios de los trabajadores no se van a tocar”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Durante la jornada de este lunes Ángel Sierra, referente del sector, dijo luego de salir de la reunión con el Ejecutivo que “la única respuesta concreta, es que “los salarios de los trabajadores no se van a tocar”.

Este lunes los trabajadores reclamaron en Casa de Gobierno para exigir el pago de sus haberes.

Sierra, expresó nuevamente que “hay casi tres salarios atrasados”.

De no obtener una respuesta favorable, Sierra afirmó que “vamos a continuar con el paro total hasta que se pongan con los salarios. No hay marcha atrás. Va a ser difícil revertir esta situación, si no nos abonan los salarios”.

Adelantó, tras la reunión que se dio a conocer que “el ministro tiene en la agenda lo que va a comunicar, tenemos una semana clave en Buenos aires, y de acuerdo a lo que traigan será clave”.

Entrevista completa