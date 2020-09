Sepúlveda: “A los trabajadores no nos queda otra situación que tomar las calles”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Carlos Sepúlveda, secretario general del SiSaP de Chubut, manifestó la necesidad de que el Ejecutivo plantee encuentros con la totalidad de los sindicatos del rubro ante la situación salarial que atraviesan los agentes del sector, y no mesas individuales como las realizadas hasta el momento.

“Nos deben el mes de agosto, se nos adeuda todo el aguinaldo, todas las categorías adicionales y todas las que son por reubicación que son por capacitación y títulos, más todo lo que es en concepto de retroactivos por el atraso que hubo en las cláusulas gatillo, entre otros puntos”, disparó Sepúlveda.

En ese marco, y ante cómo se han manejado otros sectores del Estado, hizo referencia al permiso de que el gobierno provincial se endeude para que puedan cobrar los judiciales: “eso nos resulta una cosa llamativa teniendo en cuenta el endeudamiento de la provincia. Este sindicato no ha analizado en profundidad esa situación, pero entendemos que es en el marco de la independencia de poderes. Si es así, el Ejecutivo tendrá que ver cómo va a hacer también con la deuda que tiene con los empleados estatales dependientes del mismo y puntualmente con los trabajadores de la Salud.”, disparó.

En cuanto a que desde el ámbito de judiciales indicaron que el gobierno les marcaba un plazo de cuatro meses aproximadamente para poder equilibrar las cuentas, consideró que “es algo larguísimo para la situación que estamos atravesando, porque -lo vuelvo a decir- en la Salud Pública como representantes, no pretendemos tener supremacía sobre otros sectores pero desde el momento que somos servicio esencial en este contexto de pandemia, contagios y contacto, del agotamiento del recurso y de la falta de recursos y de la cuestión salarial puntualmente que lleva mucho malestar e incertidumbre, ante esta situación de indignidad que sienten los trabajadores en este momento, el Poder Ejecutivo debe tomar una resolución específica para Salud Pública”.

“Lamentablemente a los trabajadores no nos queda otra situación que tomar las calles tomar con medidas de acción directa que son los paros y no se descarta que si esta situación no tiene un abordaje en concreto, haya un paro general sin actividad en los hospitales públicos de la provincia”, advirtió Sepúlveda.

Consultado sobre si han hablado con otros gremios por esta posibilidad, dijo que trataron de hacerlo, pero que “no hay una buena comunicación, esto hay que decirlo. Nosotros siempre los planteos tratamos de hacerlos abiertos, la convocatoria está para todos los gremios y de hecho estamos pidiendo una reunión general con todos los de Salud Pública, cosa que no se dio y que en una gran mayoría los representantes gremiales accedieron a reunirse de forma individual, cuando nosotros estamos pidiendo una reunión colectiva. Hoy, por ejemplo, vamos a asistir únicamente por parte del SiSaP”.

“Nosotros seguimos pugnando porque el gobierno convoque a todos los gremios a una gran mesa de diálogo y discusión”, concluyó.