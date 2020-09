Sebastián López exige que la Legislatura sesione de manera presencial

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El diputado madrynense de Juntos por el Cambio, Sebastián López, se refirió a la sesión que este martes realizará la Legislatura del Chubut y pidió que la misma sea presencial y no virtual. López dijo: “Considero que la Legislatura debe funcionar, yo entiendo y acompaño el reclamo de los trabajadores que no cobran hace tres meses, algo que no sucedió nunca en nuestra provincia y tampoco tengo registro de que haya pasado en algún otro lado”.

En cuanto a la sesión del martes, López opinó que “nosotros debemos sesionar presencial, debemos estar de manera presencial en la Legislatura, dándole explicaciones a la gente y en mi caso, que soy oposición, pidiéndoles explicaciones al gobernador, al oficialismo. Nosotros tenemos que estar ahí, esto no merece discusión ni debate, tenemos que estar ahí, independientemente de que haya paro o no”.

En este contexto, el legislador de Juntos por el Cambio manifestó que “nosotros tenemos que estar de cara a la gente, no hay peor cosa que un político le tenga miedo a la sociedad. Nosotros tenemos que estar ahí, rindiendo cuentas, para eso somos elegidos por el pueblo, para trabajar. Porque si nosotros trabajamos podemos brindar herramientas para que se solucionen los problemas que tiene hoy el pueblo chubutense”.

Finalmente, el diputado de nuestra ciudad aseguró que “la responsabilidad de esta situación es del gobernador Mariano Arcioni, que es quien conduce los destinos de la provincia hace dos años y nueve meses y no resuelve”.