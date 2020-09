Sastre se reunió con integrantes del Comedor Infantil en su 58º aniversario

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Intendente Municipal de nuestra ciudad Gustavo Sastre, recibió en el día de ayer a Alicia Cioccale, Patricia Marasco y Cecilia Soulages, referentes del Comedor Infantil de Puerto Madryn, que en la víspera cumplió 58 años de historia acompañando a nuestra comunidad. “Vamos a continuar trabajando en conjunto para seguir fortaleciendo a esta institución tan necesaria en los tiempos que corren”, dijo el Intendente tras el encuentro.

Historia

El Comedor infantil nace como institución sin fines de lucro en 1962, por iniciativa de Doña Frida Grimm de Bertran y un grupo de Señoras de esta ciudad, preocupadas por los niños desprotegidos. La institución recibe niños de hasta 14 años. En épocas normales concurren diariamente un promedio de 100 niños, variando según la fecha. Más en época escolar y menos en verano, dado que van a colonias. Los almuerzos se realizan en 2 turnos.

Asimismo y para dar más apoyo a los niños, se cuenta con voluntarios que les ofrecen Apoyo Escolar y Computación. Vale destacar que en el predio libre, atrás del Comedor, funciona una huerta a cargo de una voluntaria, lo cual provee alimentos recién cosechados.

Entre los recursos que ha recibido la entidad se destaca: cuotas de socios, alquiler de salón para fiestas y eventos varios, clases especiales, conferencias, etc., y en un periodo se recibió un porcentaje por el estacionamiento del aeropuerto El Tehuelche y del Bingo Municipal. A ello se suman donaciones de varias empresas y pequeñas comercios que también aportan lo suyo. Las mismas son tanto semanales como mensuales.

El personal consta de 2 empleadas a cargo del Comedor Infantil, de una cocinera dependiente de la Municipalidad y un matrimonio de caseros.

Desde su pagina el Comedor Infantil destaca: “Queremos destacar la concurrencia de adultos que de niños vinieron al comedor y hoy desean colaborar, en general haciéndose socios o colaborando en las diferentes tareas cotidianas”.

Ya hemos cumplido 58 años de vida ininterrumpida dando alimento a innumerables niños que lo necesitaban imperiosamente.

Esto no siempre ha sido fácil y aún no lo es, porque no todos los alimentos que consumen los niños provienen de donaciones. Deben ser abonados. Por ello, si Ud. desease colaborar, la invitación a asociarse sería muy bienvenida. Para ello sírvase llamar al 4451255 o concurriendo a nuestro querido Comedor en Domecq Garcia 425, y nuestro cobrador se ocupará de visitarle”, destacan.