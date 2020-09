Sastre pidió más libertad de decisión para los municipios en la pandemia

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente Gustavo Sastre se refirió a varias aristas que hacen a la pandemia del Covid-19, como el comportamiento de los vecinos, los protocolos de seguridad en otras ciudades que pueden afectar a Madryn y sugirió también la necesidad de cierta independencia por parte de los Municipios a la hora de tomar decisiones respecto a las restricciones y flexibilizaciones de actividades.

En cuanto a lo ocurrido el fin de semana, con asados y fiestas desactivadas, Sastre expresó que “hay gente que no entiende, gracias a Dios la gran mayoría de mis vecinos han tenido un comportamiento muy bueno, lo hemos podido observar durante todo el fin de semana.

Aquéllos irresponsables que no entienden y que siguen manejando su conducta a gusto y placer y, sobre todas las cosas, desmereciendo la responsabilidad que tienen la mayoría de los madrynenses, van a tener que soportar todo el peso de la ley”.

CONSENSOS

El intendente aseguró que analizaron cada una de las actividades que han hecho su reclamo y manifestó que “estamos para seguir buscando soluciones a esta situación adversa, pero por supuesto que hay que seguir trabajando codo a codo con los vecinos y con cada uno de los sectores de la ciudad”.

En cuanto a la situación de los gimnasios en particular, Sastre recordó que mantuvieron dos reuniones el viernes, una por la mañana y otra por la tarde, y que “me he comprometido a realizar algunas gestiones y he solicitado la revisión de algunos puntos con el gobierno provincial. De eso se trata, consensuar y buscar puntos medios donde todos podamos sobrellevar la situación que nos aqueja”.

INDEPENDENCIA

Así las cosas, el intendente madrynense aclaró que puede haber distintas opiniones con Provincia, y que “creo que tendríamos que empezar a tener un poco más de libertad en los Municipios para poder definir, porque no es lo mismo la situación de Comodoro, Trelew, Puerto Madryn o la cordillera”, dijo y agregó que “esto lo he planteado, pero sin desmerecer el trabajo que realiza un ministro o un funcionario, sino que muchas veces ellos se ven sobrepasados con esta situación y los intendentes no queremos más problemas sino soluciones”.

CONTROLES AFUERA

Por otra parte, la situación del sector pesquero y el Covid-19 genera mucha preocupación y es por eso que Gustavo Sastre pidió “mantener al máximo el cumplimiento de los protocolos y es tarea de la Secretaría de Pesca de la Provincia hacerlos cumplir y tratar de mejorar todo lo que podamos”.

Y en ese sentido, ante la posibilidad de que en puertos como el de Mar del Plata no se realicen controles, el jefe comunal dijo: “Espero que se actúe como se tiene que actuar, creo que son las cuestiones que no debemos perdonar. Las autoridades que correspondan tienen que llevar adelante los controles correspondientes y sancionar, porque de nada vale el esfuerzo que podamos hacer muchos para que unos poco terminen tirándolo por la borda”.