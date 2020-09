Salud presentará un pedido de juicio político contra Arcioni

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ante los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno de Chubut para cancelar los salarios de los empleados de la Administración Pública, un grupo de trabajadores de la Salud anticipó que presentará un pedido de juicio político contra el gobernador Mariano Arcioni.

La iniciativa surge desde Comodoro Rivadavia, pero ya están sumando adhesiones en otras localidades, así lo confirmó Gladys Díaz, una de las profesionales sanitarias que impulsará esta solicitud en conjunto con otros colegas, en diálogo con El Diario, y confirmó que la decisión se resolvió por asamblea.

“Tiene que ver con la falta de cumplimiento del cargo que representan. Es contra el Gobierno Provincial, porque si nosotros centralizamos solamente en Arcioni parece es una sola persona la que gobierna y no es así”, apuntó Díaz, quien es dirigente de la CTA.

En este contexto explicó que lo que se plantea “es que hay un incumplimiento del cargo público y esto tiene que ver con el vaciamiento que está pasando en Comodoro Rivadavia, donde no tenemos hisopados. El trabajo ‘negro’ lo hacemos acá en el Hospital y después se llevan los análisis a laboratorios privados. No tenemos personal de limpieza en los servicios de Farmacia o Salud Mental, no tenemos recurso humano”.

“Esto tiene un techo y los trabajadores lo venimos denunciando hace rato, pero en este contexto ya es insostenible. El Gobierno tenía un compromiso de que a partir de marzo iban a resolver un montón de cosas y nada. Entonces basta, porque los trabajadores no nos vamos a inmolar. Estamos sufriendo mal trato hace tres años, con sueldos atrasadísimos, aguinaldo y con las cláusulas gatillo”, enfatizó.

En un estado evidente de malestar, Gladys lanzó que solo “falta que pongan cuatro cruces en la Plaza San Martín y uno de cada ámbito (Salud, Educación, Justicia y Seguridad) y darle látigos a quien quiera para que pase, observe y nos den un latigazo. Es lo único que nos falta. Hemos hecho de todo, los trabajadores para plantear lo que está ocurriendo, que además es en detrimento de la salud de la sociedad”.

Respecto de la presentación del pedido de juicio político, Gladys Díaz precisó que este lunes se realizarán asambleas en todos los servicios, donde se definirá quienes son los trabajadores que estén dispuestos a brindar su nombre y apellido para solicitar el juicio, y avanzarían en la formalización en los próximos días.

Paro en Salud

Mientras en Comodoro Rivadavia se propone específicamente el pedido de juicio político al Gobernador, en todo el territorio provincial se realizarán asambleas y movilizaciones en las próximas horas, en tanto el martes inicia un paro por 72 horas.

La convocatoria en este caso fue realizada por el SISAP, pero la demanda de soluciones en el sector de la Salud excede a las organizaciones gremiales, porque el estado de fatiga, estrés y malestar alcanza a la totalidad de los trabajadores.