Renunció el director del Hospital Zonal de Esquel

Se trata de una situación personal delicada. Lo comunicó a los Jefes de Servicio. Del mismo modo lo hizo el Director zonal de Sarmiento.

Sergio Cardozo continuará trabajando en la guardia del hospital, tal como lo hace desde hace 25 años, pero ya no estará al frente de la dirección. Mantuvo una reunión los Jefes de servicio para informarles su definición, que ya había anunciado hace unos meses y no había sido aceptada.

Cardozo aclaró que se trata de una delicada situación personal, con una trágica pérdida. “Ya conocen lo que me ha sucedido a nivel familiar, con problemas serios. Estuve 15 días aislado me reintegro hoy a trabajar y las ganas de seguir al frente de la institución no están. Esto le he transmitido a los jefes del servicio, que en definitiva son ellos los que tienen que buscar un cargo de dirección”.

“No están las ganas de meterle pilas como merece un hospital de esta envergadura. Es bienvenido quien quiera hacerse cargo” señaló.

Su renuncia se suma a la del director del Hospital de Sarmiento, Jorge Bustos, quien informó que hay motivos de índole institucional, además del desgaste físico y mental extraordinario de la pandemia.