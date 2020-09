Quiroga: “Resuelven el problema a los de mejor sueldo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Lo confirmó el secretario general del gremio, Guillermo Quiroga. Se interrumpirá de forma parcial el tránsito con una panfleteada y en reclamo de los sueldos adeudados y el aguinaldo.

Para la próxima semana, en tanto, de no haber novedades con el pago de los primeros rangos de julio se prepara una gran movilización a Casa de Gobierno. “Es una decisión tomada. Hay manifestaciones en Comarca Andina, en la Cordillera en la ruta el jueves y en la Ruta 3 acceso a Trelew para el jueves. Escogimos la Ruta 3 para tener mayores espacios para la protesta. Y porque es una ruta nacional y hoy la ayuda prácticamente si no llega de Nación no hay posibilidad de pagar haberes”, expresó Quiroga.

Agregó que “Provincia no tiene la capacidad para resolver problemas críticos y cada vez las fechas se alargan, los meses se van agrandando y las complicaciones de cada familia se profundizan, con situaciones desesperantes y las protestas aumentarán. No hay plata en el bolsillo para comer, comprar medicamentos o el alquiler y no hay forma de que no haya una protesta. Es el momento para expresarnos con más ruido para que nos escuche Nación y por eso la ruta 3 es la que elegimos”.

El líder de ATE cuestionó el acuerdo del Ejecutivo y el Poder Judicial para gestionar un préstamo que permita pagar sólo a ese sector de los trabajadores. “Son todas propuestas improvisando. Es difícil la unidad con otros gremios o ponernos de acuerdo con la dirigencia política. Todos los actores políticos debieran estar reunidos, no una reunión a propuesta de un sector una vez que pasaron 40 días de la última vez que cobraron los trabajadores de ese poder cuando ya se le deben tres meses, más el aguinaldo. Se sigue interviniendo tarde y mal y con una herramienta financiera que es pan para hoy y nada para mañana”.

“Si el Ejecutivo le va a resolver el problema a los trabajadores de mejores sueldos y entre ellos los jueces, es una decisión equivocada”. Insistió: “La decisión política es un error. Por qué se llegaría para los judiciales y no para el resto de los trabajadores, entre ellos los de Salud que es el sector junto con Familia que más están trabajando y arriesgando su Salud”, se preguntó. “Es patético que los jueces pidan un préstamo. Está claro que cada Poder quiere salvarse asimismo”.