Quiroga: «Jefe de Policía cobrará antes que un jubilado»

Lo cuestionó el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga. Lamentó que el gobierno haya resuelto pagar a la policía, incluso antes que a los jubilados del rango 1. Insistió en que “no es responsabilidad de los gremios que el Estado no se haya administrado bien”.

“Mañana (viernes) se hará el depósito del Rango 4 y del sueldo de julio de la Policía, que se estaría transformando en el Rango 0 porque cobra antes que los trabajadores y jubilados que están percibiendo sueldos por debajo de la canasta familiar o sea que el jefe de Policía cobrará antes que un jubilado que percibe entre 20 mil y 25 mil pesos”, criticó Quiroga.

“Esta es la realidad, es la decisión política, así salió a decirlo el ministro de Seguridad. Son parte de las políticas erradas como acordar un préstamo con el Poder Judicial. Si mañana (viernes) finalmente se depositan los haberes de junio del Rango 4, la Justicia también podría cobrar los salarios de julio antes que por ejemplo los trabajadores de Salud”, sostuvo.

“Hemos escuchado que la culpa de la situación económica-financiera de la Provincia es culpa de la dirigencia sindical que sabía que los aumentos no se podían pagar. Que el Poder Ejecutivo haya administrado mal, haya dilapidado recursos, que no haya previsto que tenía que cumplir con los aumentos, no nos corresponde a nosotros”, rechazó.

“Podemos enorgullecernos que tenemos mejores sueldos que en el resto del país, pero lo cierto que nos entristece que el Gobierno no haya administrado bien los recursos que siempre son escasos del Estado, además de la incidencia de la Emergencia Sanitaria por la pandemia mundial”, fundamentó.