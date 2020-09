Quieren duplicar el valor de la oblea de Estacionamiento Medido en la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que duplica el valor de la oblea del Sistema de Estacionamiento Medido en Trelew. De salir aprobado la oblea del SEM pasará a costar 40 pesos la hora y 20 pesos la media hora. El oficialismo tiene mayoría de votos para sacarlo en el recinto.

El concejal de Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, ayer marcó su rechazo rotundo a esta medida que impulsa la gestión de Maderna «en plena crisis socioeconómica y sin transporte público». Actualmente, la oblea del SEM cuesta 20 pesos la hora y 10 pesos la media hora, y la última actualización de costos fue en octubre del 2018.

Cáceres no soslayó que «hay un atraso» en el valor del Estacionamiento Medido, porque que el año pasado no hubo ningún incremento. «Durante el año electoral donde Maderna se jugó la relección no lo actualizó al SEM, y ahora pretende dar un salto del 100 por ciento, cuando los empleados públicos y los jubilados no cobran los sueldos, en la construcción hay miles de desocupados y el sector comercial está en crisis, que son los sectores que más usan este sistema», cuestionó el radical.

Esta semana, el coordinador del SEM, Félix Oro, concurrió al Concejo Deliberante convocado por los ediles para analizar la iniciativa del bloque Frente Patriótico para eximir los cobro de la oblea los empleados de la salud en tiempos de pandemia.

También abordaron el proyecto del edil Cáceres para digitalizar el SEM. Al parecer el Municipio por ahora no estaría dispuesto a avanzar en ninguna de esas propuestas.