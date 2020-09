Puratich y la infraestructura sanitaria: “hace unos 10 días está al límite”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich dimensionó en diálogo con Radio 3 que «hay unos 50 pacientes en terapia intensiva y sala general». Remarcó que «hubo que habilitar más habitaciones de clínica médica y hemos aportado más respiradores al sistema privado». Admitió además que el índice de contagiosidad en la ciudad supera el 50 por ciento y que hay más personas infectadas de las que se puede detectar.

«Hay muchísimos pacientes que deben ser internados, hay unos 50 en terapia intensiva y sala general. Este mes fue particularmente complejo porque durante mucho tiempo tuvimos contagios de personas jóvenes y con bajo riesgo, pero ahora el virus llegó a las personas de alto riesgo y eso provoca el alto índice de mortalidad», fundamentó Puratich.

Respecto de la infraestructura sanitaria de Comodoro analizó que «la realidad es que desde hace unos 10 días está el límite y al no disminuir la cantidad de casos complica aún más la situación. Hubo que habilitar más habitaciones, sobre todo en sala general, también de terapia en el sistema público y hemos aportado al sistema privado algunos respiradores que nos habían pedido para incrementar la cantidad de camas».

«Las personas que tienen algún riesgo involucionan muy mal y rápidamente», remarcó.

«Hay que disminuir la circulación de personas, eso tal vez lo veamos reflejado en el próximo ciclo de contagio, pero sobre todo acentuar el cuidado personal que es fundamental, aburro con esto, pero lo necesitamos para que no se siga expandiendo la enfermedad», enfatizó.

«Hoy en la zona sur tenemos un índice de contagiosidad mayor al 50 por ciento, lo que quiere decir que hay muchísima más gente infectada que la que se llega a detectar. Entonces esta negación a la enfermedad hará imposible que surjan efectos cualquier medida que tomemos», alertó el ministro de Salud.

«Miraba en las redes sociales, en toda la provincia, y ya se ha perdido hasta el pudor de hacer privadas las reuniones, ahora suben a las redes las fiestas, bailes y asados como si nada pasara, y después vienen las complicaciones. Deja de ser algo de rebeldía y pasa a ser algo de ignorancia», recriminó.

«El tema no son los jóvenes justamente, aunque si habremos visto ya fallecieron dos de 28 y 34 años, pero además llevan la enfermedad a la casa donde están los padres o los abuelos que pueden tener factores de riesgo. Negar eso es un problema sociológico, me parece increíble que no se entienda que se llegue a entender que se pone en riesgo la vida de la familia», dijo indignado.

Sobre los nuevos seis casos de Trelew y la posibilidad de implementar nuevas medidas, Puratich respondió tajante: “sería suficiente con que se respetaran la que ya están vigentes”.

«Nos angustia mucho la situación, sobre todo lo que está viviendo el personal de salud, el sábado falleció el papá de una compañera de la terapia intensiva del Hospital Trelew. Me parece que deberían ser respetuosos de quienes ponen el cuero todos los días para cuidar al resto de la sociedad», consideró.

Respecto de la situación puntual de Sarmiento, con transmisión comunitaria en conglomerados, indicó que «hoy irán el subsecretario, un director y alguien ayude en la coordinación. Es una ciudad con una gran actividad productiva, aunque el intendente (Sebastián Balocchi) con decisiones que yo considero muy oportunas más allá de las críticas».

En el final Puratich hizo referencia al padecimiento del primer paciente contagiado de Trelew, Marcos Mazo, que pese a sus patologías pre existente y haber estado un par de meses conectado a un respirador, pudo sobrevivir al virus: «estuvimos charlando, me contó toda su experiencia y es un buen testimonio para comprobar que no estamos hablando de una gripecita o un resfrío, hay personas que la pasan muy mal y quedan con secuelas como ha quedado él. Me pareció muy conmovedor el mensaje y le agradezco que haya tomado la decisión de hacerlo».