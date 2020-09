Puratich: “La salud no es para jugar ni para hacer cosas que no corresponden en momentos complejos”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“Se hicieron muchas muestras que nosotros nos hicimos tarde de esa información, por un incumplimiento que hubo. Tuvimos que ordenar la situación para no poner en riesgo a la gente”, apuntó ayer el ministro.

Cuando meses atrás comenzó la pandemia, desde el Ministerio de Salud se hizo un registro y se notificó sobre quiénes podían realizar los análisis de covid, qué tramites debían hacer y posteriormente, una resolución del ministerio con los circuitos que se tenían que cumplir para la toma de la muestra y para la entrega de la información a los servicios de Epidemiología de cada uno de los Hospitales.

“Yo hablé con la gente de ese laboratorio. Ellos contaban con la misma. Y lo incumplieron. Independientemente tengan o no las condiciones apropiadas, hubo un incumplimiento de la resolución del Ministerio”, remarcó Puratich ayer a la mañana en una entrevista a LU17. La situación salió a la luz el pasado lunes, cuando Puratich señaló que el Centro Médico no le estaba informando los resultados: “Empezaron a notificarse casos de forma individual por las personas que llamaban para decir que eran positivas”, indicó.

Ese día, Dirección de Fiscalización Provincial concurrió al laboratorio ubicado en la zona sur y se le hizo el acta correspondiente. Además, se le pidió que presente todos los papeles que son necesarios para la habilitación en un lapso de 48 horas. El día de ayer, el ministro Puratich indicó que estaba a la espera de esos informes para tomar una decisión.

“Si cumple con los requisitos, no hay ningún tipo de problema. Si no, va a tener las consecuencias que debe tener. Porque la salud no es para jugar ni para hacer cosas que no corresponden en momentos justamente tan complejos como estamos viviendo”, remarcó Puratich.

“NO ES DAR UN RESULTADO Y NADA MÁS”

Además, criticó las formas de comunicación del Centro Médico hacia los pacientes: “No es fácil notificar a una persona que es Covid positivo. Y que reciba por mail el resultado, no es lo correcto. Nosotros hacemos un trabajo muy fuerte, quienes están encargados de eso, hacen llamados telefónicos cada vez que los reciben, se les brinda el apoyo médico y psicológico de ser necesario. No es dar un resultado y nada más”.

Por otro lado, el Ministro de la cartera sanitaria no desaprovechó la oportunidad para resaltar el trabajo del todo el personal de Salud en la Provincia y, en este caso, el de nuestra ciudad: “Estoy orgulloso del personal de Salud de toda la provincia. En particular, en Madryn hay un equipo de Salud que es excelente que trabaja las 24 horas todos los días, independientemente a las condiciones”, valoró.

NUEVA FASE DE CUARENTENA

Respecto a las nuevas medidas aplicadas en Puerto Madryn, indicó que “se toman en medio de un brote que está en un grado de intensidad importante. Necesitamos disminuir la circulación de personas. El riesgo de contagio es cada vez más alto cuánto más circulación hay. Y que tengan el menor impacto económico en la ciudad, por eso este tipo de medidas.