¿Por qué será que al “Tero” Gómez lo relacionan tanto con el delito?

No hay tropelía en Puerto Madryn de los últimos años en la que no aparezca mencionado el actual subjefe de la Policía del Chubut, Néstor Ángel “El Tero” Gómez Ocampo. Desde comer asados con un narcotraficante –hoy condenado a 9 años de prisión—a hechos delictivos realmente muy graves en los que no pocos lo indican como participante o autor pero en la Justicia, ni figura.

Uno de los que denunció al “Tero” Gómez es el exjefe de Policía, ahora condenado por delitos de abuso sexual, Juan Luis Ale. Fue en relación a su presunta vinculación con una millonaria estafa que le hicieron a una empresa de Lázaro Báez, con los servicios de policía adicional.

Habían iniciado un sumario en la Regional de Policía de Puerto Madryn a raíz de esa presentación que hizo el comisario retirado Ale pero –misteriosamente—todo habría quedado en la nada.

Fue hace más de cinco años, recuerdan algunos memoriosos que aún trabajan en la policía de Puerto Madryn, y “El Tero” Gómez aparecía como principal sospechoso en ese caso porque –aparentemente– de él dependía el control y la recaudación del dinero que se le pagaba a los policías que –fuera del horario de trabajo– iban a hacer custodia al obrador de la empresa que en ese entonces construía la doble trocha entre Madryn y Trelew; una obra que nunca se terminó y que aún hoy está inconclusa.

¿Cómo se llevaban a cabo esas maniobras delictivas denunciadas por Ale? No cumplían con el servicio que debían prestar o lo hacían a medias y recaudaban, pero a espaldas de la Jefatura de Policía, porque allí nunca llegaba el porcentaje de lo recaudado que le correspondía a la institución. O sea, alguien le cobraba a la empresa y se llevaba toda la plata. Ni a los policías les pagaba.

Hasta el momento en que se descubrieron estas escandalosas maniobras delictivas, eran varios millones los que se llevaban estafados en hechos que al parecer nunca llegaron a la Justicia.

Este es solo un caso en el que “El Tero” Gómez aparece mencionado y hasta denunciado por alguien que –oh casualidad—hoy está “del otro lado del mostrador”; condenado por graves delitos de abuso sexual por los que es muy probable que termine en la cárcel.

Yendo más atrás en el tiempo; a la época en que a su amigo “El Cura” Segundo le descubrían esos 110 kilos de cocaína que estaba a punto de traficar a España, por el que terminó condenado a 9 años de prisión; Gómez Ocampo también aparece involucrado en una investigación que aparentemente se inició para que se estableciera, si era cierto que el cargamento de Segundo tenía muchos más kilos de droga y si alguien había ´mejicaneado´ los que supuestamente faltaron.

A él lo señalaban como uno de los que había realizado la operación, junto a un “ladero” que tenía cuando era jefe de la Brigada de Investigaciones de Madryn.

Hasta se detallaban los vehículos utilizados para la maniobra; pero en la Justicia –nuevamente—nunca se avanzó con el tema y a Gómez Ocampo le asiste el principio de presunción de la inocencia. Como en el secuestro de una fiscal también de Puerto Madryn y como en otros casos que ni siquiera valdría la pena mencionar porque han quedado en acusaciones por las que “El Tero” Gómez nunca fue llamado ni tuvo que dar explicaciones ante un tribunal. En Comodoro, con una supuesta balacera en la que estuvo en riesgo la vida del hijo de una jueza, por ejemplo.

Es por eso que el pasado de este hombre es oscuro. Muchos hablan, acusan y recuerdan; los hechos han ocurrido, efectivamente, pero en los escritos judiciales él nunca aparece.

Hoy, como subjefe de Policía debería salir a aclarar públicamente aquello que lo vincula al mal, cual demonio que viste un uniforme, pero “El Tero” Gómez Ocampo elige el silencio en la creencia –quizás– de que nadie conoce lo que hizo en su carrera como policía en los distintos lugares en que estuvo. O tal vez con la seguridad de que nadie le va a poder probar nada.

