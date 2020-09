Policías junto a familiares protestaron en el Paralelo 42° en reclamo a sus salarios atrasados

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La “frontera caliente” del paralelo 42°, sobre la ruta nacional 40, fue el escenario elegido esta tarde por policías retirados de Lago Puelo y El Hoyo –junto a las familias de otros en actividad-, para expresar su reclamo ante el gobierno provincial por salarios atrasados.

La manifestación llegó hasta el lugar para interrumpir durante algunos minutos el tránsito entre Chubut y Río Negro, haciendo sonar los bombos y mostrando sus pancartas con consignas como “con o sin Covid, necesitamos comer” o “Arcioni, se te pasaron los días. Pagá los sueldos”.

Entre los voceros, Hugo Avilés recordó que “el Estado nos adeuda junio, julio y agosto, además del medio aguinaldo que se debió haber pagado hace casi dos meses”. Sumó además “todos los retroactivos y las promesas incumplidas de aumentos por parte del gobierno, que no se han hecho efectivos”.

Recordó que “los policías activos viven de su sueldo, no tienen otra entrada. Con dos o tres meses sin cobrar, la situación ya no da para más. A esta altura, la gran mayoría ni siquiera tiene combustible para ir a trabajar. Lo mismo nos ocurre a los jubilados, que tampoco llegamos a fin de mes. Esta movilización es para mostrar a la sociedad que no solamente está mal el resto de empleados estatales, sino también la policía”.

A su lado, José Arias valoró “la repercusión de los sueldos del Estado en las economías de los pueblos, ya que la mayoría compra en la despensa de su barrio. Nos sentimos acompañados por la comunidad en este reclamo, que es la única forma de visibilizar nuestra realidad ya que no podemos movernos hasta Rawson”, concluyó.

Previamente, al mediodía hubo una caravana por las calles de El Hoyo protagonizada por los empleados estatales nucleados en ATE y Atech, también exigiendo por los sueldos atrasados.