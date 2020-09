Pogliano: “Los contagios están focalizados en algunos barrios de El Bolsón”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente Bruno Pogliano reconoció ayer que “ahora la fuente de contagio no está en Bariloche ni en otra gran ciudad, está dentro de algunos barrios de El Bolsón, donde no se han respetado las normas de bioseguridad. Aun cuando no se ha determinado circulación viral, se evidencia el contacto estrecho en reuniones familiares y llegamos a estos picos de casos de coronavirus”.

El último parte emitido por el hospital de área confirmó otros 7 casos positivos en la fecha, con un total de 49 activos, 38 recuperados y 3 fallecidos. Hay otras 250 personas aisladas por ser contactos estrechos.

Durante la jornada del miércoles también estaba prevista una nueva reunión del COEM para arbitrar nuevas medidas de coyuntura.

El jefe comunal indicó que “un cambio de fase depende exclusivamente de una resolución del Ministerio de Salud de Nación, no es atribución del municipio”. Con todo, del análisis con distintos actores y expertos, estimó que “estamos cerca de la circulación comunitaria del virus. A nivel nacional, se anticipa que el pico máximo llegará en las próximas tres semanas, es allí donde tenemos que poner el mayor cuidado”, resaltó. “Entendemos que la gente está harta del aislamiento y que no tolera más esta contingencia que ya lleva seis meses, pero ahora nos encontramos en un pico de contagios tanto a nivel local como en la provincia de Río Negro. En esta etapa, es fundamental la responsabilidad de todos”, reseñó en rueda de prensa.

“Durante todo el tiempo de pandemia nos hemos preparado para este momento y el sistema de Salud Pública está respondiendo. Hacemos el pedido de un último esfuerzo a nuestros vecinos para respetar las normas sanitarias, el distanciamiento y el uso de barbijo, junto a limitar al máximo las reuniones sociales”, enumeró.

Al respecto, precisó que la observación “que hemos hecho junto con el hospital nos indica que son precisamente los encuentros de personas, compartir el mate o juntarse a comer un asado lo que nos ha llevado a un punto muy alto de contagios”, insistió.

Asimismo, Pogliano se refirió a “los controles policiales en los accesos norte y sur a la ciudad (sobre la ruta nacional 40), que están cumpliendo su función y han sido efectivos. Sin embargo, ha habido un relajamiento en el cumplimiento de las normas que ha derivado en esta cantidad de casos positivos de coronavirus, que va a seguir creciendo”, advirtió.

De igual modo, dijo que “actualmente hay más de 60 familias aisladas a las que estamos asistiendo desde el municipio con alimentos, leña y gas por ser contactos estrechos y pertenecen a los sectores de mayor vulnerabilidad”.

Acerca de la situación del hospital, Pogliano dijo que “no está colapsado y está dando respuesta a la complejidad de la coyuntura. Estuvieron utilizando solamente uno de los tres respiradores disponibles” y que “cualquier caso de gravedad se deriva a San Carlos de Bariloche, donde quedan camas disponibles en terapia intensiva”. Con todo, remarcó el pedido a los vecinos para que “se pongan una mano en el corazón y limiten al máximo posible los vínculos sociales”.

A su turno, el secretario de Gobierno a cargo del COEM, Agustín Guasco, indicó que “es imprescindible limitar las reuniones familiares y sociales, que es el lugar de relajamiento donde no se respetan las medidas de prevención. En el país y la provincia los contagios aumentan a gran velocidad y El Bolsón no está exento”.

Economía

En otro tramo, el intendente Pogliano habló “de la importancia de reactivar nuestra economía, fundamentalmente el sector turístico, donde estamos aguardando con expectativa la resolución que tomen las autoridades nacionales y provinciales”.

Previamente, el secretario de Turismo, Bruno Hellriegel, precisó que “estamos hablando de la caída de unos 12 mil puestos laborales vinculados al turismo en la región, además de pérdidas económicas gigantes. Así se desprende de un informe que hemos elevado al senador Alberto Weretilneck y a la legisladora Adriana del Agua para su análisis”.

Adjudicó la merma de la actividad a que “no tuvimos temporada invernal, además de la aparición de la pandemia mundial por coronavirus en el mes de marzo, justo antes de la Semana Santa que es primordial para los prestadores cordilleranos. Es la época donde se recauda para pasar el invierno y sostener el empleo”, reseñó.