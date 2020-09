Pese a la prohibición, algunos gimnasios de la ciudad continuarán abiertos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

A las restricciones de circulación según la terminación de DNI en Comodoro y Rada Tilly, el Ministerio de Salud de Chubut anunció este martes que por al menos dos semanas quedarán prohibidas en ambas ciudades las actividades deportivas. Y eso incluye a los gimnasios.

Los propietarios de estos rubros se manifestaron esta tarde por el centro de Comodoro en contra de esta decisión argumentando que es arbitraria y que el resto de las actividades no esenciales siguen habilitadas. Mañana irán hasta el municipio para plantear su situación.

En este contexto, un grupo de propietarios decidió abrir sus puertas pese a la prohibición dispuesta por el decreto provincial. En diálogo con El Comodorense Radio, Gustavo Pellejero, propietario de XtremeGym, habló de la necesidad que tienen de trabajar y que es muy difícil sostener la situación económica del sector si otra vez tienen que volver a cerrar.

«No hay criterio en volver a cerrar la actividad deportiva, estamos todos manejándonos con el protocolo y en ningún gimnasio hubo un caso”, reveló. Y agregó: “El nuevo decreto no tiene criterio, o todos cerramos o todos abrimos”,

“Nosotros vamos a abrir mañana de manera normal porque no nos pueden volver a cerrar a mitad de mes”, manifestó Pellejero.

“No podemos vivir con miedo, no tienen criterio, por qué los bares siguen abiertos y nosotros no. Yo no tengo nada en contra de los dueños de los bares pero no es justo para todos, además no es que el virus te lo agarras solo en los gimnasios”.

El dueño de XtremeGym indicó que «si nos quieren multar nos van a tener que multar a todos”.